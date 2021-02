Recordaankoop Haller ontbreekt op lijst Ajax voor Europa League

Beeld ANP

Ajax heeft contact opgenomen met de Uefa en met de KNVB. Het is vooralsnog niet duidelijk wat er is misgegaan. Ajax verwacht morgen in de loop van de dag een antwoord van de Uefa.

Ajax speelt in de knock-outfase van het toernooi op 18 en 25 februari tegen Lille. Haller werd begin januari voor 22,5 miljoen euro (een recordaankoop van de club) overgenomen van West Ham United. In de eredivisie is Haller al zeer belangrijk gebleken, met 2 goals en 4 assists in 6 wedstrijden.