Recordaankoop Haller: ‘Ik wil een prijs toevoegen aan de prijzenkast van Ajax’

Haller zelf zegt klaar te zijn voor zijn debuut. Beeld Getty Images

De papieren van de Frans-Ivoriaanse aanvaller moeten nog in orde worden gemaakt. Als hij speelgerechtigd is, zal Ten Hag moeten besluiten of hij de spits in de topper tegen PSV al meteen in de basis zet. “Hij heeft net één keer meegetraind. Daar moeten we goed over nadenken.”

Haller zegt klaar te zijn voor zijn debuut. “Ik kijk ernaar uit om te beginnen. Ik hoop er zondag bij te zijn. Als ik erbij mag zijn, hoop ik te scoren en dat we winnen. Dat zou een perfect begin zijn van mijn avontuur bij Ajax. Ik wil een prijs toevoegen aan de prijzenkast van Ajax.”

Snel

Haller had niet verwacht zo snel terug te zijn in Nederland. “Maar ik ben blij met deze stap. Het ging snel deze week, maar ik ken de trainer goed, ik ken Ajax als club, dat maakt het makkelijker. Voor mij is dit geen stap terug. Bij West Ham maakte ik niet de beste periode van mijn carrière door. Het was moeilijk om me aan te passen aan het systeem. Dit was voor iedereen het beste.”

Ajax telde 22 miljoen euro neer voor de spits van West Ham United. De belangstelling van Ajax voor Haller is volgens de spits niet nieuw. “Die dateert al van maanden geleden. Ik heb altijd contact gehouden met Erik ten Hag.”

Herenigd

Bij Ajax worden Haller en de trainer herenigd. Ten Hag had Haller bij FC Utrecht al onder zijn hoede. Haller: “Hoe wij destijds een wedstrijd voorbereidden, de manier waarop de trainer met mij sprak, hoe hij mij vertrouwen en adviezen gaf, dat is iets wat ik nooit vergeet. En we behaalden goede resultaten.”

Volgens Ten Hag heeft Haller bewezen op het hoogste niveau te kunnen scoren. “Hij heeft het profiel van een Ajaxspits. Hij is gevaarlijk in de zestien, maar hij kan ook goals voorbereiden. Een teamspeler, die vecht voor de ploeg. Mentaal is hij ijzersterk. Onder druk presteert hij alleen maar beter. Daarbij is hij sociaal in de omgang. Een prettige persoonlijkheid, fijn om in je team te hebben.”

Veelzijdig

Haller vindt dat hij als spits moeilijk in een hokje is te plaatsen. Hij is veelzijdig, een technische en snelle aanvaller, maar ook een sterk aanspeelpunt. “Ik weet zelf niet hoe ik me moet typeren. Ik kan van alles een beetje. Het belangrijkste is doen wat past bij de stijl van het team en wat het beste is voor het team. Mijn fysieke kracht is wel mijn sterkste punt.”

Koploper Ajax begint de topper tegen PSV – zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff Arena – met een punt voorsprong. Bij Ajax wemelt het van de blessures. De jonge spitsen Lassina Traoré en Brian Brobbey staan aan de kant, net als David Neres. Achter de namen Klaas-Jan Huntelaar, Mohammed Kudus en Lisandro Martínez staat een vraagteken.