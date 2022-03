Rechtszaak Quincy Promes uitgesteld: nieuwe datum nog niet bekend

Quincy Promes Beeld Getty

Promes wordt vervolgd voor poging tot moord. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 30-jarige voetballer in 2020 op een familiefeest in Abcoude een neef met een mes in een knie gestoken. Bij dat steekincident heeft het slachtoffer fors knieletsel opgelopen.

Telefoon afgetapt

Ten tijde van het steekincident werd de telefoon van Promes afgetapt, omdat hij volgens De Telegraaf werd verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. In een gesprek na het incident zou hij de steekpartij volgens Nieuwsuur hebben bekend. Twee weken geleden besloot het OM om de voetballer te gaan vervolgen voor het zwaardere poging tot moord in plaats van poging tot doodslag en zware mishandeling.

Promes speelde op het moment van de steekpartij voor Ajax. Begin vorig jaar verhuisde hij naar de Russische voetbalclub Spartak Moskou.