Rechtsbuiten Brobbey gevierde man: ‘Ik dacht: niet weer buitenspel hè?’

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

“Ik vroeg meteen aan de scheidsrechter: is het buitenspel? Hij ging het even checken. Toen dacht ik wel: niet weer hè? Gelukkig telde hij deze keer wel,” zo blikte Brobbey bij ESPN terug op zijn belangrijke goal voor Ajax. Door de overwinning vergrootten de Amsterdammers de voorsprong op PSV tot zeven punten. De Eindhovenaren komen nog wel in actie tegen SC Cambuur zaterdagavond.

“Toen ik erin kwam was het knokwedstrijd met veel strijd. Iedereen ging voor de duels en die moet je winnen. Dat doen we ook en uiteindelijk scoren we daaruit een goal,” aldus Brobbey, die moest invallen als rechtsbuiten. “Het is niet mijn positie, want ik sta al sinds mijn jeugd in de spits. Maar als de trainer me nodig heeft, ga ik er vol voor. Vrijdag op de training stond ik ook op rechts, omdat Steven (Berghuis, red.) een beetje last van zijn knie had.”

Brobbey kreeg eerder al een kans op de 0-1, maar toen kopte hij op de paal. “Ik knik de bal goed naar beneden, maar ja, de paal. Gelukkig maakte ik ‘m alsnog en is iedereen blij met de drie punten. We hebben nog vier finales en die moeten we ook winnen. Natuurlijk kan het beter, maar ook als je slecht speelt moet je winnen.”

Erik ten Hag

Trainer Erik ten Hag was vooral heel opgelucht na de moeizame zege. “We bleven gelukkig rustig,” zei hij. “Dat was best goed. Daarom hebben we in de slotfase ook nog gewonnen.”

Ten Hag liet Brobbey na rust invallen omdat Steven Berghuis niet alleen slecht speelde maar ook te veel last van een blessure had. “Ik weet ook wel dat Brobbey geen buitenspeler maar een centrumspits is,” zei Ten Hag voor de camera van ESPN. “Ik had ook Ihattaren of Daramy kunnen brengen, maar ik heb voor scorend vermogen gekozen. Dat heeft zich uitbetaald.”

Ten Hag vertrekt aan het einde van het seizoen naar Manchester United. “Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik concentreer me op Ajax. We spelen nog vier finales,” doelde hij op de laatste competitiewedstrijden tegen PEC Zwolle, AZ, Heerenveen en Vitesse. “Die moeten we doorkomen, dan worden we weer kampioen.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.