Real Madrid wint Champions League na late start door chaos bij stadion

Supporters van Real Madrid voorafgaand aan de wedstrijd tegen Liverpool. Beeld ANP / EPA

De Engelsen waren verreweg het grootste deel van het duel in de aanval, maar Vinícius Júnior besliste voor Real Madrid de wedstrijd bij een van de spaarzame Madrileense uitvallen. De Spaanse club heeft nu de acht laatste finales waar het aan deelnam in de Champions League gewonnen.

Volgens de directie van het Stade de France in Parijs werd de start van het duel om veiligheidsredenen ruim een half uur uitgesteld. De organisatie was bezorgd, omdat veel fans door de grote drukte het stadion niet op tijd konden bereiken. Dat leidde in enkele gevallen tot een stormloop op de ingangen, omdat veel mensen al meer dan twee uur stonden te wachten en nog steeds niet naar binnen konden.

“In de aanloop naar de wedstrijd werden de toegangspoorten aan de kant van Liverpool geblokkeerd door duizenden fans die neptickets hadden gekocht die niet werkten in de poorten”, staat in de verklaring van de Uefa. “Dit zorgde voor een opeenhoping van fans die probeerden binnen te komen. Hierdoor werd de aftrap 35 minuten uitgesteld om zoveel mogelijk fans met echte tickets toegang te geven.”

Geen plek meer

Op beelden op sociale media was te zien dat op enkele plekken het veiligheidspersoneel niet in staat bleek de supporters tegen te houden. Er zijn ook meldingen dat honderden personen zonder wedstrijdticket het stadion binnen zijn gekomen, waardoor er geen plek meer was voor mensen met een toegangskaart. Internationale media melden dat de Franse politie slaags is geraakt met Engelse supporters. Volgens de Uefa zou de politie zelfs traangas hebben gebruikt. “Terwijl de aantallen buiten het stadion na de aftrap bleven toenemen, verspreidde de politie hen met traangas en dwong hen het stadion te verlaten”, aldus de Uefa.

Liverpool heeft inmiddels aangedrongen op een officieel onderzoek. De Engelse voetbalclub laat weten “zeer teleurgesteld te zijn over de problemen met de toegang tot het stadion” waarvan de fans van Liverpool het slachtoffer zijn geworden. De Uefa laat weten “sympathie te hebben met degenen die door deze gebeurtenissen zijn getroffen en zal deze zaken met spoed bekijken samen met de Franse politie en autoriteiten, en met de Franse voetbalbond.”

Na de wedstrijd was het op diverse plekken onrustig in de Franse hoofdstad. Franse media melden dat de politie 68 arrestaties heeft verricht buiten het stadion en bij de twee fanzones die waren ingericht voor de Engelse en Spaanse supporters. Er zijn 238 mensen gewond geraakt. In bijna alle gevallen zou het gaan om lichte verwondingen en konden de slachtoffers ter plaatse worden behandeld door hulpverleners.