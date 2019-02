Real Madrid vol vertrouwen naar Ajax na zege in derby

Real Madrid staat nu tweede met 45 punten, eentje meer dan Atlético. Koploper FC Barcelona, dat zondag de uitwedstrijd tegen Athletic Club speelt, heeft 50 punten.



Strafschop

Casemiro opende in de 16e minuut met een fraaie omhaal de score. Voor de Braziliaanse middenvelder was het zijn tweede doelpunt dit seizoen. Real kon maar kort van de voorsprong genieten. Antoine Griezmann trok de stand in de 25e minuut gelijk met zijn elfde treffer in de competitie.



Sergio Ramos bracht Real kort voor rust weer op voorsprong. De aanvoerder benutte een strafschop, die was gegeven na een overtreding op Vinícius Júnior. Invaller Gareth Bale besliste het duel in de 74e minuut met de 1-3.



Real speelt woensdag in Amsterdam tegen Ajax. De return in Madrid is op dinsdag 5 maart.