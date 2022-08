Real Madrid verslaat Frankfurt en wint opnieuw Europese Supercup

Beeld ANP / EPA

Real won de Europese Supercup alweer voor de vijfde keer. Trainer Carlo Ancelotti koos voor de elf spelers die op 28 mei de basis legden voor de zege op Liverpool (1-0) in de finale van de Champions League. Bij Eintracht Franfurt ontbrak sterspeler Filip Kostic, die zeer waarschijnlijk zijn loopbaan voortzet bij Juventus. Mario Götze, afgelopen seizoen nog actief voor PSV, mocht na een klein uur invallen bij zijn nieuwe Duitse club.

De eerste kans was voor Eintracht Frankfurt. Maar doelman Thibaut Courtois, vorig seizoen geweldig in vorm, keerde de inzet van Daichi Kamada. Vervolgens werd Real sterker en sterker. Vinícius Júnior miste twee kansen op de openingstreffer voordat David Alaba in de 37ste minuut wel scoorde. Real domineerde ook de tweede helft. Op basis van de vele kansen was het een klein wonder dat alleen Benzema scoorde.