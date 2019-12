Real Madrid opent wederom jacht op Donny van de Beek

Real Madrid is nog altijd gecharmeerd van Ajacied Donny van de Beek (22). De Spaanse topclub lijkt bereid een bedrag tussen de 50 en 60 miljoen voor de middenvelder neer te leggen. Real wil de transfer deze winter al rondmaken, maar het contract met Van de Beek zou pas ná dit seizoen ingaan.

Het is de vraag of Ajax genoegen neemt met een bedrag onder de 60 miljoen euro. Het contract van Van de Beek loopt pas in 2022 af. In oktober werd de verbintenis met de speler uit de eigen jeugd volgens directeur Marc Overmars nog flink opgewaardeerd. Ajax wil niet reageren op de wens van Real Madrid om Van de Beek over te nemen.

Real Madrid is al langer op zoek naar versterking voor het middenveld, maar voorzitter Florentino Perez en trainer Zinedine Zidane leken het afgelopen zomer niet eens te worden over wie de selectie moest versterken. Perez zou een voorkeur hebben gehad voor Van de Beek, terwijl Zidane zich sterk maakte voor de komst van Paul Pogba van Manchester United.

Uiteindelijk maakte geen van beide voetballers de overstap naar Madrid. Van de Beek wilde drie maanden geleden inhoudelijk niet reageren op de afgeketste transfer, maar hij zei wel dat hij dit seizoen bij Ajax afmaakt. “Of ze dat in Madrid ook weten? Zeker, iedereen weet dat. Misschien zal het ooit in mijn carrière een keer gebeuren dat ik in de winterstop van club switch, maar nu vind ik het niks. Je strijdt met een team ergens voor en dan ga je niet halverwege naar een andere club. Ik wil weer knallen bij Ajax dit seizoen.”