Real Madrid is racisme zat: ‘Het probleem is niet Vinícius, het probleem is het Spaanse voetbal’

Vinícius (rechts) in discussie met Mallorcaspeler Pablo Maffeo. Beeld REUTERS

Carlo Ancelotti was het helemaal zat en probeerde zo duidelijk mogelijk te zijn. “Het probleem is niet Vinícius, het probleem is het Spaanse voetbal.” De Italiaanse coach van Real Madrid moest op zijn persconferentie in Rabat (Marokko), voorafgaand aan de start van het WK voor clubteams, nog terugkijken op het weekeinde, waarin zijn Braziliaanse aanvaller voor de zoveelste maal met racistische leuzen van het publiek werd geconfronteerd, deze keer in het stadion van Mallorca.

Het commentaar van Ancelotti ging niet zozeer over wat er tijdens die wedstrijd gebeurde, maar de vele commentaren in de dagen erna. In sportkranten en voetbaltalkshows op radio en televisie was niet alleen een veroordeling van dat racisme te horen. Voortdurend was er ook een ‘maar’: Vinícius wordt verweten op het veld een grote provocateur te zijn, alsof dat de houding van publiek én ook tegenstanders op het veld zou rechtvaardigen.

Pop aan een brug

Dat Ancelotti het Spaanse voetbal verantwoordelijk stelt, is logisch. Al kondigde de Liga, de organisator van de Primera División, direct een onderzoek aan na de gebeurtenissen op Mallorca. De vele vorige incidenten rond Vinicíus hebben tot nu toe nog niet tot straffen geleid. Van de vijf zaken zijn er inmiddels drie geseponeerd, twee zijn nog in onderzoek. De laatste – vlak voor het een duel tegen Atlético werd een pop die Vinicíus moest voorstellen aan een brug opgehangen – zou dankzij dna-sporen tot de identificatie van zes tot acht mogelijke daders hebben geleid.

Het probleem van de Liga is dat de organisatie zelf geen straffen kan opleggen. Het racisme in de sport is sinds 2007 in een wet opgenomen. Overtredingen van die wet moeten door justitie worden behandeld en eventueel bestraft. De Liga zegt dat het zijn best doet de verantwoordelijken van racistische leuzen te identificeren. Na de wedstrijd op Mallorca is er zelfs een speciaal mailadres met de woorden StopRacisme gecreëerd waarin mensen tips kunnen geven.

De Spaanse clubs hebben bijna allemaal wel zwarte spelers in hun selecties, maar geen van hen ondervindt in de stadions de vijandigheid die de pas 22-jarige Vinícius voortdurend moet weerstaan. Ook op het veld zelf wordt hij niet bepaald vriendelijk door zijn tegenstanders bejegend: tegen Mallorca werd er tienmaal een overtreding op hem begaan, waarmee het totaal dit seizoen op 79 kwam.

Gele kaart na opstootje

Zijn tegenstanders vinden dat de Braziliaan dat zelf uitlokt, met vaak venijnige opmerkingen in het veld en provocaties met zijn gebaren en dansjes. Aanvoerder Raíllo van Mallorca, die het zondag regelmatig aan de stok had met Vinícius, verweet zijn tegenstander te snel ‘de racismekaart’ te trekken wanneer hij ervan wordt beschuldigd een provocateur te zijn.

Het zijn uitlatingen die Ancelotti tot zijn korte statement brachten. Hij zag zondag hoe zijn speler nauwelijks in zijn spel kwam en zich met alle opstootjes bemoeide, wat tot zijn vijfde gele kaart en een schorsing leidde. En tot die tweeslachtige commentaren in de pers. ‘Het probleem-Vinícius is voor Real moeilijk op te lossen’, stond er even op internet als kop, later verwijderd, boven een online artikel van sportkrant Marca. “Een probleem?” herhaalde Ancelotti. “Vinicíus is niet de schuldige. Hij is het slachtoffer van iets groters wat ik niet begrijp.”

Luister naar onze Branie-podcast over Ajax: