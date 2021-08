Real Madrid heeft het huishoudboekje goed op orde: 160 miljoen voor Mbappé is geen probleem

Voor Kylian Mbappé was Real Madrid altijd zijn droomclub. Beeld REUTERS

Florentino Pérez, de man die in de vorige decennia de grote verkwister van het Europese voetbal leek en met aankopen als die van Cristiano Ronaldo en Gareth Bale de ‘onmogelijke’ grens van 100 miljoen euro voor een voetballer naderde én brak, is zuinig geweest de laatste tijd. Vooral vanwege de coronapandemie, verklaarde de man, die eerder spelers als Luis Figo, Zinedine Zidane en David Beckham aantrok. De pandemie kostte Real Madrid zo’n 300 miljoen euro aan inkomsten.

Anders dan aartsrivaal FC Barcelona is ‘de Koninklijke’ echter financieel niet ingestort in dit onzekere anderhalf jaar. Integendeel. De club kan het zich veroorloven om naast de grondige verbouwing van het Bernabéustadion ook nog eens 160 miljoen euro voor de Franse spits Kylian Mbappé te bieden – om misschien nog hoger uit te komen als de onderhandelingen met Paris Saint-Germain de komende dagen op gang komen.

Het zou de eerste grote aankoop zijn sinds Eden Hazard, die voor 100 miljoen euro van Chelsea overkwam, al is later gebleken dat dat totaalbedrag 160 miljoen zou bedragen. Sindsdien heeft Pérez geen eurocent meer uitgegeven en, aan de andere kant van de balans, juist veel gecasht met de verkoop van spelers. In de zomer van 2020 vertrokken Achraf Hakimi naar Inter voor 40 miljoen, Sergio Reguilón naar Tottenham Hotspur voor 30 miljoen en jeugdspeler Óscar Rodríguez naar Sevilla voor 15 miljoen. Deze zomer volgden Raphaël Varane (Manchester United), die 40 miljoen opbracht, en Martin Ødegaard (Arsenal), goed voor 35 miljoen euro.

Gratis vertrokken

Naast die 175 miljoen aan inkomsten bezuinigt Real dit seizoen bovendien op het torenhoge inkomen van de gratis vertrokken Sergio Ramos. Voor hem is de eveneens gratis verdediger David Alaba in de plaats gekomen, voor ongetwijfeld een minder salaris. En dat laatste is belangrijk in de Spaanse Liga, waar de organisator, de LFP, een salarisplafond voor elke club heeft vastgesteld.

Waar dat plafond in maart voor Barça (347 miljoen) en Atlético Madrid (217 miljoen) voor de tweede keer in korte tijd werd verlaagd, kreeg Real Madrid juist een lichte verhoging, tot 473 miljoen euro. En anders dan Barcelona, dat zijn spelers en trainers meer dan 600 miljoen aan salarissen betaalde en nauwelijks weet hoe het onder dat plafond moet komen, komt Real niet eens in de buurt. In seizoen 2019/2020 stond het eerste elftal voor 308 miljoen euro aan de uitgavenkant. De brutoschuld bedroeg 409 miljoen euro, waarvan de helft aan banken en de rest aan spelers en investeringen.

De grote renovatie van het Bernabéu, dat een multifunctioneel stadion voor 365 dagen per jaar moet worden, heeft nauwelijks invloed op de begroting. De club sloot voor de verbouwing een lening af van 575 miljoen euro, die pas vanaf 2022, en verspreid over dertig jaar, moet worden afbetaald.

Aanwinst

Real hoopt komende maand alweer op de grasmat van de kolos aan de Paseo de la Castellana te kunnen spelen en er publiek te ontvangen. En hoe mooi zou dat zijn met eindelijk weer eens een grote, internationale aanwinst? Eden Hazard heeft het, vooral door ongelukkige blessures, tot dusver nog niet kunnen waarmaken: zondag tegen Levante werd hij na een uur al gewisseld door trainer Carlo Ancelotti.

Mbappé en de Noor Erling Haaland staan op de verlanglijst van Pérez. De eerste weigerde de laatste weken het nieuwe contract van PSG, dat volgend jaar afloopt. Real zou dus kunnen wachten om hem dan gratis af te halen, maar de jonge Fransman lijkt zelf al zo snel mogelijk te willen komen. De partijen hebben nog een kleine week, tot 31 augustus, om tot een akkoord te komen – dan sluit de transfermarkt.