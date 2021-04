Real Madrid geeft niet op: ‘Clubs kunnen niet uit Super League stappen’

Florentino Perez schudt de handen van de spelers van Real Madrid na het behalen van het kampioenschap vorig seizoen. Beeld AFP

Volgens Perez zijn vier clubs nog in gesprek over het project, Real Madrid, Barcelona, Juventus en AC Milan. “En de rest kan zo weer aansluiten. Misschien dat er dingen worden aangepast uit het oorspronkelijke plan, maar wat mij betreft gaan we er mee door. Het gaat om de clubs met een ongelooflijk grote achterban. Daar kan de rest van de voetbalwereld niet zomaar aan voorbij gaan.”

Perez zei bedroefd en teleurgesteld te zijn. “Er is ongelooflijk agressief op onze plannen gereageerd. Zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. We zijn drie jaar met dit concept bezig geweest, vooral om er voor te zorgen dat onze financiële positie wordt verbeterd. Wat we vervolgens bijvoorbeeld van de UEFA over ons heen hebben gekregen is ongelooflijk.”

Volgens Perez is er sprake van een geregistreerde aanval op de Super League. “Dit hadden we niet zien aankomen. Het heeft ons totaal overvallen. Men doet het voorkomen alsof wij het voetbal aan het vermoorden zijn. Niets is minder waar. Wij zijn het voetbal aan het redden. Er moeten dingen veranderen. Maar misschien hadden we het beter uit moeten leggen allemaal.”

Twaalf Europese topclubs maakten in de nacht van zondag op maandag bekend een min of meer besloten competitie te hebben opgericht, de Super League. Er kwam zeer veel kritiek, waarop in eerste instantie de Engelse clubs besloten zich terug te trekken.

Pep Guardiola

Veel prominenten uit het voetbal spraken zich de afgelopen week negatief uit over de Super League. Pep Guardiola, coach van notabene Manchester City, durfde hardop te zeggen dat de verkeerde afslag werd genomen. “Sport is geen sport als de relatie tussen inspanning en beloning niet bestaat,” zei hij. “Het is ook geen sport als succes gegarandeerd is, als het niet uitmaakt of je verliest. Dat is wat ik voel. Dit is voor mij geen sport.” En, voegde de Catalaan eraan toe, “ze moeten me ook eens uitleggen waarom sommige clubs erbij zijn en andere niet. Zoals Ajax, dat de Champions League al vier of vijf keer gewonnen heeft?”

Ajaxtrainer Erik ten Hag noemde de Super League een ‘rampzalig idee’. “De solidariteitsgedachte was ver te zoeken,” zei Ten Hag. “Het ging vooral om financieel gewin. Een eigen ik. En of dat dan ten gunste van het voetbal kwam, daar had ik mijn bedenkingen bij. Een gesloten competitie zie ik niet zitten omdat het niet bij de essentie van topsport past. Als er per definitie twaalf teams in zitten, die dat onderling uitmaken en je blij moet zijn als je bij één van de andere acht hoort, dan is het voor een klein voetballand haast onmogelijk om erin te komen.”