Real is zonder Ramos minder onverslaanbaar dan gedacht

Sergio Ramos kreeg drie weken geleden in de Johan Cruijff Arena een minuut voor tijd de gele kaart waarnaar hij zo overduidelijk solliciteerde. Kaarten pakken kan hij wel: daar heeft hij 202 gele en 25 rode bewijsstukken van verzameld in 603 duels in dienst van Real.



Zijn slinkse plannetje - met een schone lei beginnen aan de kwartfinale - ging helaas niet door, want de Uefa schorste hem later een extra wedstrijd. Eén ding staat vast: Ramos doet dinsdagavond niet mee. Wat betekent dat voor Ajax?



Ramos, die de afgelopen drie jaar als aanvoerder van Real de Champions Leaguetrofee als eerste mocht tonen aan de fans, heeft nog altijd een goede claim op de titel 'beste centrum­verdediger ter wereld'.



Duur gokje

Hij laat dit seizoen de meeste onderscheppingen (46) en wegwerkingen (96) noteren van alle Realspelers, is in luchtduels en bij tackles met succespercentages van respectievelijk 65 en 73 procent nog steeds een duelmonster en in balbezit is hij, na spelmaker Toni Kroos, het vaakst betrokken in de passing (66 per wedstrijd). Ook ­levert hij de meeste lange ballen af: 7 per wedstrijd.



Op aanvallend vlak staat de teller voor Ramos, als kop- en penalty­specialist de meest scorende verdediger in het topvoetbal, dit seizoen alweer op 11 doelpunten. Alleen spitsen Benzema (20) en Bale (13) scoorden dit seizoen vaker voor De Koninklijke.



Ramos ontbrak dit seizoen 5 keer bij Real, dat in die wedstrijden tamelijk kwetsbaar oogde: 6 punten en een mager doelsaldo van 8 voor en 7 tegen - een schril contrast met de 39 duels waarin Ramos wel meedeed: 79 punten, en een doelsaldo van 79-45.



Sleutelspeler

In de vijf Ramosloze wedstrijden scoorde Real niet uit een corner of vrije trap, met de captain erbij scoorde de ploeg 12 keer uit standaardsituaties. Belangrijker: zonder hem wankelt de defensie. Liefst 6 van de 7 tegengoals die Real incasseerde, werden voorafgegaan door balverlies op ­eigen helft van een van de vier Realverdedigers.