RB Leipzig verwacht spits Brobbey na dit seizoen weer terug

Beeld REUTERS

Volgens algemeen directeur Oliver Mintzlaff zijn Brobbey en de eveneens verhuurde Ilaix Moriba ‘uitzonderlijke talenten’ en is de club heel blij met de voetballers. “Beide spelers zijn verhuurd tot en met 30 juni en daarna weer spelers voor RB Leipzig.”

Brobbey had afgelopen week de wens uitgesproken langer bij Ajax te blijven. De spits verruilde de Amsterdammers afgelopen zomer voor de Duitse club, maar werd in de winter opnieuw gehuurd door Ajax. Brobbey tekende vorig jaar bij Leipzig een contract tot medio 2025.

Volgens Mintzlaff zijn er vooralsnog geen nieuwe plannen. “We bekijken en begeleiden beide spelers intensief. Brian kwam terug van een blessure, Ilaix speelt regelmatig en ontwikkelt zich goed. Met beiden zullen we na het seizoen spreken over de toekomst. We zijn trots dat we deze toptalenten voor een lange periode vastgelegd hebben bij RB Leipzig.”