Razendsnelle marathon op Amsterdamse bodem

Cherono haalde meer dan een minuut af van de oude recordtijd die hij vorig jaar liep (2.05.09). Het is ook de snelste marathon ooit gelopen op Nederlandse bodem.



Duncan Kibet liep in 2009 2.04.27 in Rotterdam.



Hardloopgrootheid Kenenisa Bekele kon zijn favorietenrol niet waarmaken. De Ethiopiër, meervoudig olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter en als topattractie naar Amsterdam gehaald, moest na 30 kilometer lossen uit de kopgroep en stapte in de 41ste kilometer, vlak voor de finish in het Olympisch Stadion, uit.



Kampioenschap

Michel Butter liep voor zijn doen een matige tijd van dik 2 uur en 17 minuten, maar hij moest er diep voor gaan in de marathon van Amsterdam. De tijd leverde hem wel de Nederlandse titel op. Hij duelleerde in de hoofdstad met zijn teamgenoot Edwin de Vries. Pas in de laatste kilometers wist Butter zijn vriend en rivaal af te schudden. De Vries pakte wel het zilver.



Butter koos met opzet voor een wedstrijd zonder gangmakers. De Castricummer wilde puur voor de titel lopen en had geen eindtijd in gedachten. Hij finishte in 2.17.17 officieus, ruim boven zijn persoonlijk record van 2.09.58.



