Rampweek voor armieterig Ajax compleet na deceptie tegen FC Emmen

Beeld ANP

Na een overtreding van Owen Wijndal schoot Emmen-aanvoerder Jeroen Veldmate de bal in de 6ste minuut vanuit een vrije trap fraai in de rechterbovenhoek: 1-0. Ajax kreeg zo voor de dertiende wedstrijd achter elkaar (competitie en Champions League) minimaal één doelpunt tegen. De laatste keer dat Ajax dat overkwam was van mei tot en met september in 1985. De Amsterdammers hadden in die periode, met Aad de Mos, Tonny Bruins Slot en Johan Cruijff, drie verschillende trainers.

Ajax sloeg vrijwel direct terug. Op aangeven van Dusan Tadic schoot Kenneth Taylor de bal van dichtbij via keeper Mickey van der Hart in het doel. Taylor, die is opgenomen in de WK-selectie van het Nederlands elftal, was halverwege de eerste helft weer trefzeker. Dit keer kopte de middenvelder raak, opnieuw op aangeven van Tadic.

Taylor had ook een aandeel in het derde doelpunt, in de 25ste minuut. Hij gaf de bal aan Steven Bergwijn, die van net buiten het zestienmetergebied hard raak schoot.

Emmen was, na een fout van de net daarvoor geblesseerd geraakte Calvin Bassey, kort voor rust dichtbij de aansluitingstreffer. Remko Pasveer redde op een poging van Richairo Zivkovic.

Bassey werd in de rust vervangen door Daley Blind en ook spits Brian Brobbey ging van het veld af. Mohammed Kudus was zijn vervanger.

Tweede helft

Ook in de beginfase van de tweede helft gaf Ajax achterin ruimte weg. Pasveer hield zijn elftal op de been, maar was in de 58ste minuut wel kansloos toen Zivkovic vrij voor hem opdook: 2-3.

Ajax was de regie kwijt en speelde opnieuw onrustig en slordig. Bergwijn en Kudus hadden de spanning uit het duel kunnen halen, maar beide aanvallers misten in kansrijke positie. Kudus trapte de bal op de kruising. Taylor had het veld inmiddels verlaten met een blessure.

FC Emmen was via Mark Diemers in de 73ste minuut dichtbij de gelijkmaker, maar hij schoot net naast. De 3-3 viel alsnog, toen de Belgische verdediger Mohamed Bouchouari de bal in de verre hoek achter Pasveer draaide.