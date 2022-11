Rampweek voor armetierig Ajax compleet na deceptie tegen FC Emmen

PSV kan maar kort van koppositie genieten

PSV ging zaterdag, zes dagen na de zege bij Ajax (1-2), in eigen stadion onderuit tegen AZ: 0-1. Ajax, dat tegen FC Emmen ook punten verspeelde (3-3), heeft na veertien duels eveneens 30 punten. Het doelsaldo van Ajax is iets beter. Feyenoord komt zondag bij winst op Excelsior op 33 punten en kan het jaar dus afsluiten als koploper. AZ is vierde met 29 punten.

Het is het vierde seizoen op rij dat PSV de thuiswedstrijd van AZ verliest. De drie voorgaande seizoenen zegevierden de Alkmaarders met 0-4, 1-3 en 1-2. Pascal Jansen is nu de vierde trainer in de Eredivisie die minstens drie keer op rij bij PSV heeft gewonnen. Rinus Michels (vier keer, 1967-1971 met Ajax), Jan Blom (drie keer, 1956-1959 met NAC) en Frantisek Fadrhonc (3 drie keer, 1967-1968 met Go Ahead Eagles) gingen hem voor.

Joey Veerman leidde in zijn honderdste duel in de Eredivisie de nederlaag van PSV in. De middenvelder speelde de bal in de 18e minuut verkeerd terug op André Ramalho. Jesper Karlsson pikte de bal op en stelde Vangelis Pavlidis in staat te scoren. De Griek deed dat met een mooi stiftje. Het betekende voor Pavlidis zijn eerste treffer in de Eredivisie sinds 14 augustus. Hij speelde lange tijd niet vanwege een blessure.

PSV drong na de vroege tegentreffer aan, maar speelde slordig en leed balverlies. Cody Gakpo kopte in de 24e minuut net naast en AZ-verdediger Sam Beukema haalde de bal voor de lijn weg na een inzet van linksback Philipp Max. De Mexicaan Érick Gutiérrez was ook in de buurt van een doelpunt, maar hij kopte tegen de paal. Aan de andere kant schoot Tijjani Reijnders de bal kort voor rust tegen de lat.

Na rust nam de druk van PSV op het doel van AZ wat toe. Gakpo leek in de 56e minuut op aangeven van Anwar El Ghazi gelijk te maken, maar zijn kopbal werd afgekeurd omdat hij net buitenspel stond. AZ speelde gedisciplineerd en compact en was geduldig aan de bal. In de slotfase was Noni Madueke nog in de buurt van de gelijkmaker, maar de Brit trapte de bal tegen de buitenkant van de paal.