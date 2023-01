Rampvorm op rechts: hoe Jorge Sánchez telkens verzuipt bij Ajax

Jorge Sánchez probeert zondag Orkun Kokcü af te stoppen. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

De cijfers zijn hard voor Jorge Sánchez. In vrijwel elke aanvallende statistiek is er niet zozeer sprake van een gat met voorganger Noussair Mazraoui, maar eerder een kloof. Vooral bij het verplaatsen van het spel naar de helft van de tegenstander heeft Sánchez dit seizoen herhaaldelijk moeite.

Een worsteling die duidelijk is terug te zien in de cijfers: voorganger Mazraoui verstuurde 36 procent meer aangekomen passes richting de vijandelijke helft, ruim 57 procent meer passes in de laatste 30 meter van het veld en hij creëerde 67 procent meer schietkansen voor ploeggenoten dan Sánchez.

In de Klassieker van afgelopen zondag waren de cijfers zowaar nog harder. Sánchez eindigde het topduel met zeven keer zoveel balverlies (21 keer) als aangekomen passes op de Rotterdamse helft (3 keer). Vooral voor rust ontvouwde zich een rampscenario voor de Mexicaan. Door het georganiseerde, hoge drukzetten van Feyenoord speelde de wedstrijd zich vooral op Amsterdamse helft af. Precies de plek op veld waar Sánchez het meest worstelt dit seizoen.

Dat Sánchez het lastig heeft, kan iedereen wel zien. Maar wat gaat er precies mis bij de zomeraankoop? Het topduel met Feyenoord biedt antwoorden. Bij het terugkijken van de moeizame eerste helft die Sánchez in De Kuip speelde, vallen drie dingen telkens op.

Allereerst maakt Sánchez het zichzelf keer op keer niet makkelijk met zijn positionering. Aan de zijlijn geplakt bleef hij relatief laag op het veld geposteerd staan, dicht bij boezemvriend Edson Álvarez. Linksbuiten Igor Paixão kon hierdoor keer op keer de zijlijn het werk laten doen: een sprintje richting Sánchez betekende namelijk dat de Mexicaan of terug moest met de bal, of de bal naar voren wilde forceren langs een dichtgelopen passlijn.

Beeld Screenshot ESPN

Eenmaal aan de bal toonde Sánchez – wellicht ingegeven door flink wat keren vroeg balverlies – zich zowaar nog conservatiever. Keer op keer durfde de Mexicaan niet de vrije ruimte in te dribbelen, wanneer die zich aandiende. Zelfs op momenten dat de Feyenoordpressie nergens te bekennen was, opteerde hij voor zekerheid in de vorm van een terugwaartse pass.

Beeld Screenshot ESPN

Sánchez’ zichtbare ongemak in de spelopbouw werd nog groter op de paar momenten dat hij de ‘Mazraoui-rol’ moest vertolken. Op momenten dat hij zich tijdelijk als extra centrale middenvelder in de as aandiende, leek hij weinig behoefte te hebben daadwerkelijk aan de bal te komen.

Beeld Screenshot ESPN

Nu hoeft een aanvallend beperkte back niet het einde van de wereld te beteken. Veel teams hebben één back die vooral offensief goed is en een andere die vooral defensief zijn mannetje staat. Het probleem is alleen dat Sánchez ook op dat vlak teleurstelt, tot dusver. Ook hier pakt een statistische vergelijking met voorganger Mazraoui zeker niet rooskleurig uit.

Waar Sánchez in aanvallend opzicht ietwat angstig oogt, lijkt hij in defensief opzicht juist te overcompenseren. Tegen Feyenoord leidde dit compensatiegedrag tot 13 keer duelverlies. Ter vergelijking: de gehele Rotterdamse defensie verloor tezamen slechts 14 keer een persoonlijk duel in de Klassieker.

Vooral met invaller Javairô Dilrosun had Sánchez grote moeite. Waar de Mexicaan in de week voor de Klassieker ongetwijfeld is voorbereid met beeldmateriaal van de gepatenteerde schijnbewegingen en kaptrucs van Dilrosun, ‘hapt’ hij in de eerste één-tegen-éénsituatie meteen te gretig toe. Op de eerste schijnkap van de Feyenoorder wisselt Sánchez direct van standbeen. Genoeg voor Dilrosun om hem voorbij te stuiven.

Beeld Screenshot ESPN

Ook zijn er na rust meerdere momenten – zeker na eigen balverlies – aan te wijzen waarop Sánchez zichtbaar te veel verantwoordelijkheden op zich neemt. Een actie in de 62ste minuut is typerend: de rechtsback wil én de naar binnen toe gerichte sprint van Paixão afdekken én de overlappende loopactie van Quilindschy Hartman oppakken. Dat Sánchez nog bijna slaagt in deze dubbele taak laat zien hoe snel en wendbaar hij is.

Beeld Screenshot ESPN

Aanvallend te weinig durven, verdedigend te gretig willen compenseren. Momenteel worstelt nieuwkomer Sánchez aan beide kanten van de bal behoorlijk. Een terugkeer naar Devyne Rensch op rechtsachter lijkt niet al te lang op zich te laten wachten.