Ramiz Zerrouki kan qua hardheid nog iets bijleren

Een 8 voor Ramiz Zerrouki

Er zijn nog een paar vinkjes die ontbreken achter de naam van Zerrouki, waarvan het vinkje gemeenheid en het vinkje meedogenloosheid eruit springen. Bij Álvarez spreken we op die terreinen inmiddels van vinken, zo kan bij hem de hardheid de overhand krijgen. Vlak voor zijn applauswissel tegen Heerenveen bleef hij maar door rauzen en tackelen tegen dezelfde Fries, totdat hij na een keer of drie te hebben uitgedeeld, de bal veroverde. Hij had net niet gebeten, de uiterste Zuid-Amerikaanse vorm van willen winnen. Waarin Zerrouki beter is: hij raakt de bal met meer finesse. Die fijnheid stelde hem in staat om tegen AZ vrijwel uit stand de bal met zijn binnenkant hard op de lat te schieten. Álvarez kan schieten maar niet met die Algerijnse nuance. Conclusie: Zerrouki zou op het middenveld in meedogenloosheid en hardheid nog iets kunnen bijleren.