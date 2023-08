Ramaj maakt rustige indruk onder de lat bij Ajax in verloren oefenduel met Go Ahead Eagles

Keeper Diant Ramaj strijdt met Jay Gorter om een basisplek bij Ajax. Beeld ANP

Ajax heeft te kampen met blessureleed onder de doelverdedigers. Gerónimo Rulli is zeker tot de winterstop uitgeschakeld met een schouderkwetsuur die hij zaterdag opliep in het duel met Heracles (4-1). De Argentijn werd vervangen door Jay Gorter, die eigenlijk op de nominatie stond dit seizoen te worden verhuurd. Door dat plan gaat nu een streep.

Ook Remko Pasveer staat tot november aan de kant met een handblessure. Voorlopig strijden Gorter (23) en Ramaj om een basisplek, waarbij Gorter een streepje voor heeft omdat hij al langer bij Ajax speelt. Ramaj maakte in het oefenduel met Go Ahead een rustige en betrouwbare indruk. Hij was kansloos bij de 0-1, na een fout in de opbouw van de in de competitie geschorste Steven Berghuis. Ajax speelde met een mix van reserves (Jorge Sánchez, Davy Klaassen, Owen Wijndal) en spelers van Jong Ajax, onder wie Tristan Gooijer, Mika Godts, Silvano Vos en Christian Rasmussen.

Rasmussen miste in de eerste helft twee opgelegde scoringskansen. Na rust schoot Jayden Banel voor open doel naast. Ajax heeft al de hele voorbereiding moeite met scoren en ook zaterdag in het eerste competitieduel duurde het lang eer de ploeg van trainer Maurice Steijn het net vond.

Ajax hoopt een deel van dat probleem op te lossen met de komst van Chuba Akpom, topscorer van Middlesbrough. Akpom maakte afgelopen seizoen een sterke indruk op het tweede niveau van Engeland. De aanvaller uit Londen was goed voor 28 doelpunten in 40 competitiewedstrijden in het Championship. Die goals leidden bijna tot promotie naar de Premier League.

Een andere aankoop uit Engeland, Carlos Forbs, viel zaterdag tegen Heracles tijdens de slotfase in en hij deed ook maandag een helft mee tegen Go Ahead. Forbs speelde als rechtsbuiten, maar hij liet weinig opzienbarends zien in het gezapige onderonsje.