Ramadan lastige keuze voor Ajaxspelers

Tot dusverre is het onduidelijk of het drietal meedoet aan ramadan. In eerdere jaren vastte Labyad terwijl het seizoen nog liep. Over Mazraoui is dit niet bekend, net zoals dat het geval bij Ziyech is. De sterspeler zei na de verloren WK-wedstrijd tegen Iran in 2018 wel dat ramadan een rol speelde. Of hij hier doelde op zijn eigen spel of op dat van het team, is niet duidelijk.



Risico's

Een mogelijkheid is ook om ramadan later in te halen. Dit kan als het vasten geestelijke of lichamelijke risico's met zich meebrengt, zegt islamdeskundige Mohamed Ajouaou (50). "Het is aan de voetballers zelf om het risico in te schatten, al brengt ze dit soms wel in gewetensnood."



Een bekend voorbeeld hiervan is Mohamed Salah, voetballer van Liverpool. In de voorbereiding op de Champions League-finale werd publiekelijk afgevraagd af of hij wel of niet zou meedoen aan ramadan. Uiteindelijk besloot Salah om wel te eten en te drinken op de finaledag. De trainingen hiervoor vastte hij wel.



Bekerfinale

Trainer Erik ten Hag zei op de persconferentie in aanloop naar de bekerfinale zich geen zorgen te maken om de drie Ajacieden. "Het is een keuze van onze spelers. Ik laat ze daar helemaal vrij in."



De keuze zullen ze komende dagen gaan maken. Voor Ajouaou is in ieder geval één ding heel duidelijk: "Als de arts zegt dat voetballen zonder eten en drinken een risico is, moeten ze daar naar luisteren. Ze kunnen het dan later inhalen."