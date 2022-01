Rai Vloet na dodelijk verkeersongeluk terug in selectie Heracles

Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Vloet maakte sindsdien geen deel uit van de selectie van de eredivisieclub.

Vloet zat samen met een vriend in de auto die achterop een andere auto botste met daarin een man, vrouw en twee kinderen. Een van de kinderen raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Vloet werd aangehouden en na een dag vrijgelaten, maar is wel verdachte in de zaak. De Brabander verbleef de afgelopen periode bij zijn familie. Hij keert nu terug op het veld in Almelo.

“We vinden dat we het recht zijn beloop moeten laten, we kunnen en willen niet op de stoel van de rechter gaan zitten,” zegt technisch directeur Tim Gilissen van Heracles.

Vloet reageerde in een video op zijn terugkeer bij Heracles. “Naar omstandigheden gaat het redelijk goed met me. Maar er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk aan het ongeluk of de tragische gevolgen daarvan. Ik zou heel graag de tijd willen terugdraaien, maar helaas kan dat niet,” aldus de oud-speler van onder meer PSV, FC Eindhoven en NAC Breda.

“Voor de familie is dit het allerergste. Ik leef elke dag enorm met ze mee. Dit geeft dan ook een dubbel gevoel. Ik ben blij dat ik weer deel kan uitmaken van de groep en langzamerhand mijn leven weer kan oppakken. Maar ik weet tegelijkertijd dat de familie dat niet kan.”