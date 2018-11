Rafael van der Vaart stopt met voetballen

Dat zegt de inmiddels 35-jarige middenvelder zondagavond tegen De Telegraaf. Hij had voorafgaand aan het huidig seizoen al aangegeen dat het zijn laatste zou zijn, maar Van der Vaart maakt ook dit seizoen dus niet meer af.



Daarmee is het Deense Esbjerg fB zijn laatste werkgever. Van der Vaart speelde er maar vier wedstrijd, mede dankzij een hoofdblessure die hij in oktober opliep. Het was zijn zoveelste kwetsuur in de laatste paar jaar, waarin Van der Vaart meer bezig was met herstle dan met voetbal. 'Ik moet nu gewoon stoppen', zegt hij tegen De Telegraaf.



"Ik ben hier niet om te revalideren, maar om te voetballen. Het plezier raakt er anders wel af en dat wil ik voor zijn. Ik had voetballend opa willen worden, maar dat zit er helaas niet in."



Daarmee komt een einde aan een roemruchte carrière als prof, die dertien jaar duurde. Van der Vaart debuteerde in 2000 op 17-jarige leeftijd in het eerste van Ajax, waar hij al sinds zijn tiende jeugdspeler was geweest.



Daarna volgden Hamburger SV (tot twee keer toe), Real Madrid, Tottenham Hotspur, Real Betis, Midtjylland en Esbjerg. Van der Vaart speelde in totaal 109 wedstrijden voor het Nederlands elftal.