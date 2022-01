Rafael Nadal bekroont terugkeer met titel in Melbourne

Beeld Getty Images

De 35-jarige Nadal, de nummer zes van de wereld, was in mei van vorig jaar voor het laatst de beste op een ATP-toernooi. Toen won hij het masterstoernooi van Rome. “Ik ben erg blij om het seizoen te beginnen met een titel,” zei Nadal. “Vandaag heb ik mijn beste wedstrijd gespeeld sinds ik hier aankwam, zonder twijfel, tegen een heel moeilijke speler.”

Coronabesmetting

Nadal miste een groot deel van 2021 wegens een voetblessure, in augustus kwam hij voor het laatst in actie. Vorige maand testte hij positief op het coronavirus en het was lange tijd onzeker of hij wel naar Melbourne zou afreizen. Op 31 december meldde hij dat hij het tennisjaar toch in Melbourne zou inluiden. ‘Vertel het aan niemand... Hier ben ik’, schreef de twintigvoudig grandslamwinnaar bij een foto in de Rod Laver Arena. In dat stadion pakte Nadal de 89ste titel uit zijn loopbaan. Hij gaat zich nu voorbereiden op de Australian Open. Dat toernooi begint over ruim een week. Nadal won het eerste grandslamtoernooi van het jaar pas één keer: in 2009.

“Als je alles bij elkaar bekijkt, inclusief de coronabesmetting, dan waren er de afgelopen tijd natuurlijk twijfels. Er waren ook twijfels gedurende de afgelopen maanden of ik nog wel terug zou kunnen komen,” zei Nadal. “Mijn ultieme doel is om 100 procent fit te zijn en te spelen tot het einde van het seizoen, zonder vijf of zes maanden buitenspel te staan. Ik heb nog veel dingen om te verbeteren. Ik ga mijn best doen.”

Wesley Koolhof pakt dubbeltitel

In de dubbelspel boekte Wesley Koolhof zijn eerste toernooizege van 2022. De 32-jarige dubbelspecialist won samen met de Brit Neal Skupski in de finale met 6-4 en 6-4 van de Kazach Aleksandr Nedovyesov en Aisam-Ul-Haq Qureshi uit Pakistan. Koolhof en Skupski vormen pas sinds dit jaar een koppel. Koolhof maakte eind vorig jaar een einde aan zijn samenwerking met Jean-Julien Rojer.

Voor Koolhof, de nummer 21 van de wereld, is het de achtste titel uit zijn loopbaan. Hij pakte al twee keer eerder een titel in het Australische hardcourtseizoen. Vijf jaar geleden was hij met Matwé Middelkoop de beste in Sydney, in 2019 zegevierde hij met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell in Brisbane.

ATP Cup

Zonder Nadal verloor Spanje de finale van de ATP Cup van Canada. Denis Shapovalov zette Canada op voorsprong door Pablo Carreño Busta met 6-4 en 6-3 te verslaan, waarna Félix Auger-Aliassime tegen Roberto Bautista Agut het winnende punt binnenhaalde. Het werd 7-6 en 6-3 voor de nummer 11 van de wereld.

Canada is over twee maanden de tegenstander van Nederland in de Davis Cup. De inzet van de ontmoeting in Den Haag, waar een gravelbaan wordt aangelegd, is plaatsing voor de Davis Cup Finals. De Canadezen zijn de opvolgers van Rusland, dat vorig jaar de tweede editie van het landentoernooi wist te winnen. In 2020 won Spanje de eerste editie.