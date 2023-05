Raad van commissarissen Ajax neemt na kritiek genoegen met lagere beloning

Ajax-commissaris technische zaken Jan van Halst (l) met Pier Eringa, de president van de raad van commissarissen. Beeld ANP

Dit blijkt uit de aangepaste agenda voor de aandeelhoudersvergadering van eind deze maand, als over het plan gestemd moet worden. Op dit moment verrichten de commissarissen hun werkzaamheden bij Ajax voor niets.

In het oorspronkelijke voorstel zouden alle commissarissen 35.000 euro krijgen. Voorzitter Pier Eringa en commissaris technische zaken Jan van Halst, die bijvoorbeeld expertise op het gebied van transfers inbrengt, zouden daarbovenop 15.000 euro krijgen.

Dat leidde tot een kritische brief van een groep Ajax-prominenten, zoals Sjaak Swart en Keje Molenaar. Zij vinden het een erebaan waarvoor betaling ongepast is.

Dreiging botsing

Er dreigde een botsing tussen leden van de vereniging Ajax en de bestuursraad, die de circa 700 verenigingsleden vertegenwoordigt in aandeelhoudersvergaderingen en initiatiefnemer is van het idee om de commissarissen te belonen. Met 73 procent van de aandelen kan de bestuursraad een beslissende stem uitbrengen over het plan.

Door nu genoegen te nemen met lagere bedragen dan eerder voorgesteld hoopt de raad van commissarissen de angel uit het conflict te halen. In hun nieuwe plan is de toeslag van de voorzitter van 15.000 euro verlaagd naar 10.000 euro. De toeslag voor Van Halst is juist verhoogd naar 20.000, waardoor hij in totaal 45.000 euro zou gaan krijgen - 5.000 euro minder dan in het oorspronkelijke plan.

In een toelichting schrijven de commissarissen dat ze zich ‘comfortabel’ voelden bij het oorspronkelijke plan. ‘Om tegemoet te komen aan de geuite bezwaren’ binnen en buiten de club is het nu toch aangepast.

