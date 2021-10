Quinten Timber doet zijn broer én Ajax pijn

FC Utrecht viert de overwinning in de Johan Cruijff ArenA Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Aan het winnende doelpunt in de 77ste minuut ging een verloren gevecht van Jurriën Timber om de bal vooraf. Diens broer kwam daarna in balbezit en opende fraai op de linkerflank, waar Warmerdam op volle snelheid lag. De linksback schoot fraai raak in de verre hoek.

FC Utrecht kreeg waarop NEC, Cambuur en Vitesse eerder dit seizoen zo hadden gehoopt: een offday van Ajax. “Wij zijn zelf onze grootste tegenstander,” had Daley Blind gezegd. Ajax bezorgde Ajax een vervelende zondagmiddag. Tempoloos voetbal, met hier en daar een weinig overtuigende versnelling. Alle credits ook voor FC Utrecht, dat de zaakjes tactisch en mentaal goed voor elkaar had. Maar dat is vaste prik als de club het opneemt tegen Ajax.

Twee doelkansen

De Amsterdammers creëerden zich twee serieuze doelkansen in de eerste helft. Tussen de eerste (Sébastien Haller lepelde de bal van dichtbij over) en de tweede, een venijnig schot van Steven Berghuis, zat ruim een halfuur. Ajax had wel de bal, maar FC Utrecht counterde zich een paar keer door de vijandelijke linies heen. Ingrepen van Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico in het eigen strafschopgebied voorkwamen dat voor het eerst dit seizoen in de eredivisie een tegenstander kon scoren in de Arena.

Tagliafico had een basisplaats, net als David Neres. Dat ging ten koste van Blind en Antony. “Ik moet spelers een kans geven als zij die verdienen,” verklaarde Erik ten Hag voor het duel zijn opstelling. De trainer hield wel vast aan Berghuis als aanvallende middenvelder. Davy Klaassen begon opnieuw als reserve.

Tagliafico deed het als linksback naar behoren, Neres kon als rechtsbuiten niet bekoren. Aanvallend waren ook Dusan Tadic, Haller en Berghuis anoniem.

Reddingen van Paes

‘Don’t worry, about a thing, ervery little thing is gonna be alright’ zong het publiek in de openingsfase van de tweede helft. Haller en Tadic hadden de openingstreffer op hun schoen maar de Fransman (twee keer) en de Serviër kregen de bal niet langs keeper Maarten Paes, die zich in vijf seconden tijd drie keer met succes in de baan van het schot wierp.

Ten Hag wisselde binnen het uur drie keer: Antony, Blind en Klaassen kwamen in het veld. Het gaf nieuwe energie aan het spel van Ajax, maar ook dat leverde geen treffers op. Vleugelspeler Mohamed Daramy loste een kwartier voor tijd Haller af, waarna Tadic als centrumspits verder ging. FC Utrecht kwam zwaar onder druk te staan, maar het elftal van trainer René Hake barstte niet.

Ajax jaagde verbeten op de zege. De goal viel uiteindelijk aan de andere kant. Uitgerekend invaller Quinten Timber en Django Warmerdam – ook afkomstig uit de Ajaxjeugd – maakten het verschil op een middag waarop Ajax in veel opzichten niet thuis gaf.