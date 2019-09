Quincy Promes: ‘Een goede Promes zet je niet op de bank’

Vier maanden na het echec tegen Tottenham Hotspur keert Ajax dinsdagavond terug in de Champions League. Quincy Promes is nieuw in de ploeg. Wat hij aan het spel kan toevoegen? ‘Goals en assists.’

Ajax heeft deze zomer een gedaanteverwisseling ondergaan. De as van het succesvolle elftal van vorig seizoen is op vijf van de zeven posities gewijzigd. Alleen keeper Andre Onana en Daley Blind staan in de eerste poulewedstrijd tegen Lille nog op hun post. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Lasse Schöne en Kasper Dolberg hebben Ajax de rug toegekeerd. Donny van de Beek is er nog wel, maar hij is geblesseerd.

Drie aankopen en het jonge talent Sergiño Dest moeten dat gemis compenseren. Dest is de snelle rechtsback uit de eigen opleiding. Op het middenveld zijn Lisandro Martínez en Edson Álvarez de vervangers van De Jong en Schöne. Op de plek van Van de Beek verschijnt dinsdagavond (aftrap 21.00 uur) vermoedelijk Quincy Promes.

Grote mond

Het is die positie, die van aanvallende middenvelder, die Promes het liefst bekleedt. Hij gedijt het beste in de directe omgeving van de centrumspits. Loerend op de ruimte die achter het aanspeelpunt ontstaat, waar hij met zijn snelheid in kan duiken. Promes is energiek, sterk, heeft een goed schot en gevoel voor de combinatie. Hij zoekt steevast de kortste weg naar het doel. Als je aan hem vraagt wat hij aan het spel van Ajax kan toevoegen, zegt hij: “Goals en assists.”

Zijn wilde haren is hij kwijt, het zelfvertrouwen van de 27-jarige Amsterdammer is onverminderd groot. Als puber werd hij weggestuurd bij Ajax. Grote mond. Eigenwijs. Hij maakte een enorme omweg naar de top, maar hij kwam er. Via HFC Haarlem, Go Ahead Eagles en FC Twente. Promes werd in Deventer wakker geschud door Erik ten Hag, zijn trainer en mentor die hem nu naar Ajax heeft gehaald.

Ten Hag belde afgelopen zomer met Promes, die niet wist welke plannen Sevilla met hem had. De trainer wilde weten of hij wat voelde voor een terugkeer naar Amsterdam. Een ‘ja’ was genoeg. Inhoudelijk hoefden de twee niets te bespreken. Promes: “Wij weten precies wat we aan elkaar hebben.”

Tierelantijntjes

De aanvaller had zijn weg naar het Nederlands elftal ondertussen al gevonden. Promes blonk uit in de Russische competitie. In 135 duels voor Spartak Moskou scoorde hij 66 goals en leverde hij 34 assists af. Bondscoach Danny Blind selecteerde hem, net als Dick Advocaat en ook Ronald Koeman heeft Promes er graag bij. Al was het maar vanwege zijn multifunctionaliteit. Tegen Duitsland (4-2 winst) was hij linksbuiten en rechtsback. Een groter contrast is er niet.

Promes moet lachen. “Het hoort een beetje bij het moderne voetbal. Dat je je overal moet zien te redden op het veld. Dat je alle aspecten van het spel min of meer moet beheersen. Aanvallend en verdedigend, met bal en zonder bal. Ik steek veel energie in een wedstrijd. Vroeger was ik daar helemaal niet van, hield ik meer van de hoogstandjes en tierelantijntjes. Vind ik nog steeds mooi hoor, een hakje hier of daar, als het effectief is en de stand het toelaat. Maar ik ben wel veel meer een voetballer geworden die oog heeft voor het teambelang.”

Promes is geen prima donna. En daar is in het huidige Ajax ook geen plaats voor. Een elftal dat zó aanvallend voetbalt, vaak met tien veldspelers op de helft van de tegenstander, kan zich geen lichtzinnigheid veroorloven.

Basisplaats

In Andalusië heeft Promes vorig seizoen de verrichtingen van Ajax in de Champions League gevolgd. “Op de voet.” De duels met Real Madrid en Juventus vond hij indrukwekkend. De nederlaag tegen Tottenham Hotspur onterecht. “Fantastisch wat die jongens hebben neergezet, met zulk spel ook. Daar wilde ik graag bij horen.”

Of het makkelijk is om in te stromen in deze selectie? “Ja en nee. Het niveau is hoog en de druk ook, want er wordt veel van de ploeg verwacht. Dat is pittig. Aan de andere kant: er lopen zoveel goede voetballers rond dat je ook weer snel meegaat in het spel.”

De concurrentie is groot. Promes is een dure aankoop maar hij heeft niet de zekerheid van een basisplaats. Dat verontrust hem geenszins. “Ik ben echt oprecht blij dat Hakim Ziyech, Donny van de Beek en David Neres zijn gebleven. Dat maakt Ajax sterker. Volgens mij kunnen we ook allemaal samen spelen, maar dat is aan de trainer. Uiteindelijk stel ik mezelf op. Een goede Promes speelt, die zet je niet op de bank.”