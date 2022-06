Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 6+ voor Wout Weghorst

Het was een mooie kopbal, de winnende van Wout Weghorst. Een specialist wil ik hem niet noemen. Hij won tijdens de rest van de wedstrijd nauwelijks een kopduel tegen spelers uit de lagere Engelse divisies, waar koppen veel onheil heeft aangericht en zal aanrichten. Qatar gaat Wout niet halen. Luuk de Jong kopt beter. Het koppen van Luuk de Jong vindt zijn oorsprong in een streek genaamd de Achterhoek, waar vroeger vrij zeker een stam heeft gewoond die in zijn geheel naar het Verenigd Koninkrijk is overgestoken. Koppen was hun specialiteit. Ze konden al koppen voordat het voetbal was uitgevonden. Ze kopten toen nog met ijzeren ballen, voorlopers van de kogels die ze gingen wegstoten toen het koppen te veel slachtoffers had gemaakt. Twee families keerden terug naar de Achterhoek: de Huntelaars en de De Jongs. De kopcultuur namen ze mee.