Puzzel in het hart van Ajax: gelegenheidsduo of vaste krachten?

Bij de hervatting van de eredivisie, in eigen huis tegen Heracles, zal Ajax zaterdag ook al verder denken. Want woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC mogen Joël Veltman en Daley Blind niet meedoen.

Het is een nieuw soort puzzel, die Erik ten Hag moet oplossen. Door de rode kaarten van Joël Veltman en Daley Blind in de Europese uitwedstrijd tegen Chelsea (4-4), met een wedstrijd schorsing tot gevolg, dient de trainer van Ajax eenmalig een nieuw centraal verdedigingsduo te formeren. Welk koppel moet hij woensdag het veld in sturen? En moet hij daar zaterdag in het duel met Heracles al mee bezig zijn?

Het is een vraagstuk dat gepaard gaat met verschillende meningen. Leg het kenners als Aad de Mos (voormalig toptrainer), Sjaak Swart (clubicoon) en Hedwiges Maduro (voormalig Ajacied en 18-voudig international) voor, en je krijgt uiteenlopende antwoorden.

“Het is niet eenvoudig, maar ik kijk in dit soort gevallen ook altijd even welke spelers al samen hebben gespeeld,” stelt De Mos. “Met Perr Schuurs en Lisandro Martínez is dat het geval. In het begin van het seizoen vormden zij het centrale duo, onder meer uit in de Champions League tegen PAOK Saloniki. Bovendien is een rechtspoot en een linkspoot centraal achterin een voordeel. Ze kunnen in hun natuurlijke situatie spelen, waarbij Martínez vanwege zijn basisplaats op het middenveld al in vorm is.”

Aad de Mos. Beeld ANP

Sjaak Swart zou een andere keuze maken. “Drie spelers komen ervoor in aanmerking, waarbij ik ga voor het duo Álvarez en Martínez. Perr Schuurs vind ik ook een goede speler, alleen hij heeft de laatste weken weinig wedstrijden in de benen op het hoogste niveau. En vergis je niet in dat Lille, die hebben voorin een paar snelle jongens lopen.”

Intact

Hedwiges Maduro zou juist starten met Schuurs en Álvarez, het duo dat inviel op Stamford Bridge, nadat Veltman en Blind waren weggestuurd. “Dan heb je de optie om Álvarez en Martínez van positie te laten wisselen, mocht de wedstrijd daarom vragen. Bijvoorbeeld als er meer snelheid vereist is achterin. Ik acht Martínez wat sneller dan Álvarez. Maar anders zou ik niet te veel wisselingen toepassen en het middenveld intact houden.”

Door de interlandperiode heeft Ten Hag nauwelijks de tijd gehad om te trainen met de verschillende koppeltjes. En die tijd zal ook niet meer komen, aangezien zaterdag eerst nog Heracles wacht. Een angstgegner, waarvan Ajax slechts één de laatste vier onderlinge duels won. Moet Ten Hag deze wedstrijd gebruiken om zijn gelegenheidsduo te testen? Of stelt hij ‘gewoon’ Veltman en Blind op, aangezien die in de eredivisie uiteraard niet geschorst zijn?

Joël Veltman én Daley Blind krijgen rood tegen Chelsea. Beeld BSR Agency

“Vorig jaar dacht Ten Hag tegen Heracles al verder dan die wedstrijd en daar werd hij door het puntenverlies nog vaak aan herinnerd,” doelt De Mos op de 1-1 van toen, drie dagen voor de Europese thuiswedstrijd tegen Standard Luik. “Toch zou ik dat nu zeker weer doen. Je staat elf punten voor op PSV, ik zou het wel aandurven. Gooi ze lekker tegen Heracles vanaf het begin erin, kunnen ze wennen aan elkaar en het team aan hen.”

Het beoogde duo nu al testen in de eredivisie? Anders dan De Mos ziet Swart dat niet zitten. “De wedstrijd tegen Heracles moet je daar niet voor gebruiken. Dat ­risico moet je niet nemen, het kampioenschap is veel te belangrijk om nu te gaan experimenteren. Eerst van Heracles winnen, dan verder kijken.”

En Maduro? Hij gaat voor een combinatie. “Ik zou zeker gewoon met de sterkste elf starten. Ook omdat Ajax na een interlandperiode vaak wat moeizaam op gang komt, denk aan RKC vorige maand. Eerst die wedstrijd binnenslepen, maar mocht de ruime voorsprong daar zijn, dan kun je zeker het beoogde duo alvast speeltijd geven.”