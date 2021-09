Punt in mindering JOS Watergraafsmeer, wereldgoal Ajax amateurs

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

JOS Watergraafsmeer heeft van de onafhankelijke licentiecommissie amateurvoetbal een punt in mindering gekregen. De straf is opgelegd, omdat de club uit de zondag derde divisie niet heeft voldaan aan de gestelde termijn voor het aanleveren van de jaarstukken 2019/‘20. JOS laat op de eigen website weten dat, mede door corona, voor de club nieuwe, onbekende eisen en een zoektocht naar een accountantskantoor die de cijfers moet controleren, het langer duurt dan gewenst en de club momenteel drukdoende is om de gevraagde jaarstukken aan te leveren aan de KNVB. Tot overmaat van ramp verloor JOS dit weekeinde ook nog met 1-0 van Quick en eindigde de Amsterdammers met negen man door twee rode kaarten.

OFC verspeelde in dezelfde divisie, na vier overwinningen, voor het eerst dit seizoen punten. Het werd tegen Hollandia 1-1. De wedstrijd in Hoorn lag tijdelijk stil, omdat één van de assistent-scheidsrechters geblesseerd uitviel en het enige tijd duurde voor er een vervanger was gevonden. OFC blijft, ondanks het gelijkspel, koploper in de zondag derde divisie. JOS staat op de tiende plaats.

De amateurs van Ajax hebben de thuiswedstrijd tegen Ter Leede in de zaterdag derde divisie met 4-1 gewonnen. Na afloop ging het vooral over het tweede doelpunt van de ploeg van coach Detlef Le Grand. Ajax-middenvelder Timo van Roemburg stond in de dertigste minuut op de middenlijn en zag Ter Leede-doelman Mark de Vries ver voor zijn doel staan. Van Roemburg twijfelde niet en hij schoot de bal over de doelman heen in het doel. De andere doelpunten van de Ajax-amateurs waren van Michel van Aggele, Anouar Moussa en Jip Bartels. Ajax, dat zich dinsdag tegen VVSB kan plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker, staat met zeven punten uit vijf wedstrijden op de negende plaats in de zaterdag derde divisie.

Tweede overwinning AFC

AFC heeft de tweede overwinning van het seizoen binnen. TEC uit Tiel, dat dit seizoen nog niet had verloren, werd op sportpark Goed Genoeg met 2-1 verslagen. Splinter de Mooij en Raily Ignacio maakten de doelpunten voor AFC, dat met acht punten uit vijf wedstrijden op de achtste plaats staat in de tweede divisie.

De Dijk heeft na twee nederlagen op rij weer gewonnen. ONS Sneek werd thuis met 2-1 verslagen. Amir Riffi en Ivo de Waal (strafschop) maakten de doelpunten voor de Dijk dat met zes punten uit vier duels op de negende plaats staat in de zaterdag hoofdklasse B. Swift staat na het 0-0 gelijkspel thuis tegen HZVV een plek lager met vijf punten. Tegenvaller voor Swift was dat aanvoerder Daan Sutorius in de warming-up geblesseerd afhaakte en dat verdediger Daan Siegerist al voor rust met een enkelkwetsuur naar de kant moest.

Handbal

De handbalsters van VOC zijn uitstekend begonnen aan het seizoen. De ploeg van coach Rachel de Haze was thuis, na een 23-12 voorsprong bij rust, met 46-22 veel te sterk voor het Limburgse BFC. Het was voor club uit Amsterdam-Noord de eerste competitiewedstrijd sinds maart 2020 toen de competitie vanwege corona werd stilgelegd. Het afgelopen seizoen werd de vrouweneredivisie niet eens begonnen. Komend weekeinde treft VOC met Venlo opnieuw een Limburgse tegenstander.

Hockey

De hockeysters van Hurley kennen een uitstekende seizoenstart. De ploeg was in en tegen Bloemendaal na een 1-0 achterstand met 2-1 te sterk. Michelle van der Drift en Hannah Martin maakten de doelpunten voor Hurley, dat daardoor met Den Bosch en HGC nog zonder puntverlies koploper is. De hockeysters van Amsterdam hebben met pijn en moeite met 2-1 gewonnen van Oranje-Rood. Het winnende doelpunt van Sabine Plönissen viel pas twee minuten voor tijd. De vrouwen van Pinoké wonnen voor het eerst dit seizoen. Kampong werd thuis met 2-0 verslagen. Ook hier viel de beslissing pas laat. Maxime Kerstholt maakte vier minuten voor tijd de 1-0 en een paar seconden voor tijd maakte Kari Stam het tweede doelpunt. Amsterdam staat op de vijfde plaats en Pinoké is de nummer zeven op de ranglijst.

De hockeyers van Pinoké hebben zich goed hersteld van de 2-1 nederlaag vrijdag tegen Bloemendaal. Pinoké was zondag met 7-2 een maatje te groot voor Den Bosch. De Belgische internationals Sebastien Dockier en Alexander Hendrickx maakten allebei twee doelpunten. De overige doelpunten van Pinoké, dat op de vierde plaats staat in de mannenhoofdklasse, waren van Dennis Warmerdam, Lukas Sutorius en Noud Schoenaker. Ook Amsterdam verloor vrijdag (2-1 tegen Klein Zwitserland) en herstelde zich zondag. Tilburg werd met 3-0 verslagen. Brent van Bijnen (twee) en Luke Dommershuijzen maakten de doelpunten. Hurley is nog altijd puntloos na de 2-1 nederlaag tegen Kampong. Laz Omrani maakte het doelpunt voor de hekkensluiter van de hoofdklasse.