Puck Pieterse (20) ‘zwemt’ naar titel op NK veldrijden

Puck Pieterse in actie op het NK in Zaltbommel. Beeld BAS CZERWINSKI/ANP

Ze trilt onophoudelijk. Puck Pieterse staat in haar net verdiende kampioenstrui letterlijk te klappertanden in een witte tent die aan de oevers van de Waal dienstdoet als persruimte. Ze kan nog net haar bidon vasthouden, maar één ding is duidelijk: de Amersfoortse is heel diep gegaan voor de Nederlandse titel. Op een parkoers in Zaltbommel dat door de enorme regenval en de hoge waterstand van de Waal al was aangepast, maar alsnog een modderfestijn van jewelste werd. Het was op sommige stukken rennen geblazen, tot halverwege de schenen in de blubber.

Pieterse heeft inmiddels een zwart windjack van haar ploeg Alpecin-Deceuninck aan. Langzaam komt ze bij. Humor heeft ze sowieso wel, koud of niet. Ze vertelt ‘voor haar leven te hebben gerend’ en ‘heerlijk te hebben gezwommen’. Haar keuze om als 20-jarige niet in de beloftencategorie te rijden maar bij de elite, pakt tijdens haar eerste NK perfect uit.

Het veldrijden bij de vrouwen is al veel langer een Nederlands feest. Een veredeld WK is dit NK dan ook, zou je kunnen zeggen. Maar de strijd om de regenboogtrui vindt pas echt plaats over drie weken, in het Brabantse Hoogerheide. Met de jeugd op poleposition. Nummer 2 en voormalig wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado is met haar 24 jaar zelfs een ‘oudje’ op het podium; de net als de winnares 20-jarige Fem van Empel eindigt als derde.

Generatiegenoten

En dan ontbreekt de derde 20-jarige in Zaltbommel nog. Shirin van Anrooij verkiest een trainingskamp in Spanje boven de Gelderse blubber. Van Anrooij verkeert in uitstekende vorm, maar ook zij moet nog de keuze maken: gaat ze in navolging van haar generatiegenoten Pieterse en Van Empel óók bij de elitecategorie rijden of kiest ze nog een jaar voor de beloften?

Voor de neutrale liefhebber zou een strijd op één front met alle toppers van dit moment het mooiste zijn. Al snapt Pieterse de twijfels bij haar leeftijdgenote: “Ik heb het EK ook nog bij de beloften gereden, dus ik snap de gemengde gevoelens wel. Het mooiste zou zijn als we strijden in dezelfde wedstrijd.”

Dat de jeugd echt aan zet is, blijkt wel uit de uitslag in Zaltbommel. Marianne Vos, uittredend Nederlands kampioen en regerend wereldkampioen, wordt tiende. Lucinda Brand, de wereldkampioen van 2021, zesde.

Ultieme clash

De ogen zijn gericht op de twintigers. Van Empel, de Europees kampioen, moet het dus doen met een derde plek. Maar ze kan wel verklaren waarom een Nederlandse titel er niet in zit. Ze viel vorig maand hard tijdens de sneeuwcross in het Italiaanse Val di Sole. “Ik was daarna een beetje aan het tobben met mijn gezondheid. Ik heb nog een paar procentjes nodig om weer top te zijn. Nog twee weken goed trainen en dan hoef ik me geen zorgen te maken. Mijn minste uitslag dit seizoen is een derde plek. De buitenwereld is inmiddels gewend dat ik win en als je dan niet wint, valt het tegen. Maar zo voelt dit voor mij niet.”

Kortom: die ultieme clash straks op het WK belooft wat. Het crosscircus verhuist nu naar Spanje om in de zon de laatste puntjes op de i te zetten én een wedstrijd in Benidorm te rijden. Pieterse, weer met die onafscheidelijke lach, als het klappertanden net is gestopt: “Heerlijk naar de zon. Daarna het WK. En ja, ik hoor bij de topfavorieten, zeker na deze nationale titel. Maar ik kijk ernaar uit. Daarna lekker op vakantie. Snowboarden, heerlijk. Hopelijk als wereldkampioen.”