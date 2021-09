Publiekslieveling Antony steekt in blakende vorm: ‘Ik sta elke dag op met een lach’

Ajax-speler Antony viert de 2-0 tijdens de wedstrijd tussen Ajax Amsterdam en FC Groningen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De vorm van Antony groeit. Zijn deelname met Jong Brazilië aan de Olympische Spelen – waar hij goud won – lijkt hem nog meer vertrouwen te hebben gegeven. De rechtsbuiten glorieerde twee weken geleden in de Champions League tegen Sporting Portugal. Deze week werd hij voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van zijn land. “Dat is het mooiste wat ik tot nu toe heb bereikt in mijn carrière.”

De kleine aanvaller doet zijn verhaal zaterdagavond in de catacomben van de Johan Cruijff Arena na afloop van de wedstrijd tegen FC Groningen. Hij heeft een goed optreden bekroond met een treffer, de 2-0. Een kenmerkend doelpunt voor Antony; vanaf rechts naar binnen kappen met de bal aan de voet en dan met links feilloos raak schieten in de verre hoek.

Kort na zijn doelpunt wordt Antony gewisseld. Hij stapt aan zijn kant buiten de lijnen en moet op weg naar de dug-out nog een half speelveld afleggen langs de volle tribunes. Het lijkt op een ereronde, de Braziliaan krijgt een ovationeel applaus. Hij glimlacht: “Het was een stukkie lopen, maar het is prachtig om zoveel liefde en steun te ontvangen.”

Hij is blij bij Ajax, zegt Antony. “Ik sta elke dag met een lach op, en ga met plezier naar de club.” Hij dankt zijn ploeggenoten. “Zij laten mij vrij om in mijn rol te komen. Daardoor kan ik voetballen zoals ik nu doe.”

‘Roots nooit vergeten’

Ruim een jaar geleden kwam Antony Matheus dos Santos (21) uit Sao Paulo naar Amsterdam. Hij groeide op in de favela’s. Er was armoede, weinig eten. “Ik heb er veel geleerd, zowel van positieve als negatieve ervaringen.” Het kostte hem bloed, zweet en tranen om als voetballer de weg omhoog te vinden, maar het was het waard. Voor veel familieleden is zijn talent ook een uitweg uit de slechte leefomstandigheden. “Maar ik zal mijn roots nooit vergeten. Die hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben.”

Razend knap noemt coach Erik ten Hag de ontwikkeling die Antony doormaakt. “Hij heeft zich al in zijn eerste jaar zo makkelijk aangepast aan het voetballen en leven in Europa. Zijn integratie in en buiten het veld verloopt vlekkeloos. Het gogme waarmee hij speelt, het hoge rendement dat hij haalt. Ik hoop dat zijn uitverkiezing voor de nationale ploeg van Brazilië weer een nieuwe stimulans is op weg naar de top.”

Voor de Mexicaan Edson Álvarez verliep die aanpassing een stuk minder geolied. Hij had moeite met de handelingssnelheid die bij een middenvelder van Ajax vereist is. Het snelle keren en wenden, de oriëntatie die nodig is om de oplossing altijd vóóruit te vinden. Hij werkte er hard aan. Hoe? “Door elke dag, als het lukte, tien minuten of een kwartiertje extra te oefenen na de training. Vaak met Richard Witschge of Gerald Vanenburg. Ballen inspelen, opendraaien. Het moet nog beter vind ik, maar ik werd er hard voor om mijn plek in het elftal te behouden. Ik train elke dag alsof het de eerste keer is.”

Openingstreffer

Voor een club als Ajax, dat ook ambities heeft in de Champions League, is de strijdbare Álvarez een onmisbare schakel. Ook tegen FC Groningen verijdelde de controlerende middenvelder weer heel wat counters. Het defensieve blok met Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Álvarez functioneert uitstekend. Het is goed dat Ajax niet is in gegaan op de avances van Stade Rennes, de Franse club wilde Álvarez deze zomer graag inlijven en had daar twintig miljoen euro voor over.

De specialiteit van Álvarez is zijn kopkracht, die het elftal van Ten Hag zowel verdedigend als aanvallend heel goed kan gebruiken. De Mexicaan maakte tegen Groningen met het hoofd de belangrijke openingstreffer, na ruim veertig minuten. “De voorzet van Steven Berghuis was goed. Ik moest een klein stapje achteruit zetten om goed onder de bal te komen. Ik kon daardoor tegendraads inkoppen, in de verre hoek.”

Het was technisch een fraaie goal. Op de vraag of hij in de extra sessies na de trainingen op zijn beurt ook koples geeft aan Witschge en Vanenburg, moet Álvarez lachen. “Ik ken ze niet zo goed als voetballer, maar op mij maken ze niet de indruk dat ze uitmuntende koppers zijn geweest.”