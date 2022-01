Publieke opinie heeft ‘zaak Djokovic’ in haar greep, verbanning voor drie jaar uit Australië dichtbij

Novak Djokovic trainde vrijdag op Melbourne Park. Beeld Brunopress

Speelt Novak Djokovic maandag tegen Miomir Kecmanovic in de eerste ronde van de Australian Open?

Het antwoord op die vraag kan nog steeds niet gegeven worden. Vrijdagochtend Nederlandse tijd besloot Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie, om het visum van de Servische nummer 1 van de wereld in te trekken. Dat leek einde verhaal te betekenen voor Novak Djokovic, maar de twintigvoudig grandslamwinnaar ging in beroep tegen de beslissing. Die zaak staat voor zaterdagmiddag Australische tijd gepland.

De definitieve uitkomst is dus in de vroege Nederlandse zaterdagochtend bekend. De conclusie moet er ook snel zijn, aangezien de organisatie van de Australian Open Djokovic al op de eerste dag van het toernooi laat spelen. Niet al te lang na de uitspraak van de minister en de hoorzitting die daarna plaatsvond – met rechter Anthony Kelly, de advocaat van Djokovic en de advocaat van de Australische overheid – werd duidelijk dat de bovenste helft van het schema op maandag speelt. En de Serviër hoort daarbij, als nummer 1 van de plaatsingslijst. Dus is er geen tijd te verliezen voor Djokovic en zijn advocaat Nick Wood.

Wat gebeurt er als de beslissing van de minister niet wordt veranderd?

Dan moet Djokovic snel Australië verlaten. Bovendien bestaat de kans dat hij het land drie jaar lang niet in mag. Dat zou betekenen dat Djokovic, met negen titels de recordwinnaar van de Australian Open, tot zijn 37ste niet meer mag meedoen aan zijn favoriete grand slam.

En dan kan de Serviër ook nog worden onttroond als de mondiale nummer 1. Djokovic verliest deze maand de 2000 punten die hij in 2020 kreeg voor het winnen van de Australian Open. De huidige nummers 2 en 3, Daniil Medvedev en Alexander Zverev, kunnen hem met een goed resultaat inhalen.

In hoeverre speelt de publieke opinie een rol in deze zaak?

De publieke opinie lijkt de zaak volledig te hebben overgenomen. Tijdens de hoorzitting werd het eventueel toelaten van de Servische tennisser een overwinning voor de antivaxbeweging genoemd – iets wat de Australische overheid, die het coronavirus al sinds de uitbraak ervan met een zeer streng beleid probeert aan te pakken, wenst te vermijden.

Mede daarom vroeg de advocaat van Djokovic de rechter nadrukkelijk om de publieke opinie buiten beschouwing te laten. Volgens Wood heeft de speler zijn papieren inmiddels op orde en vormt hij geen bedreiging voor de gezondheid van anderen.

Tegelijkertijd lopen de meningen van zijn collega’s uiteen. Stefanos Tsitsipas, de Griekse nummer 4 van de wereld, sprak zich fel uit tegen Djokovic. Australiër Nick Kyrgios nam het voor de Serviër op, terwijl Rafael Nadal en Andy Murray zich meer op de vlakte hielden. In de Australische media werd bovendien duidelijk gemaakt dat de beslissing om Djokovic het land uit te zetten onder het Australische volk een populaire is. Zij zien de Serviër inmiddels als iemand die zichzelf boven de wet wil plaatsen.

Al met al gaat deze kwestie voor Djokovic niet alleen om een grandslamtitel en de eerste plek op de wereldranglijst, maar ook om zijn reputatie. Maar waar zijn naam onherroepelijk besmeurd lijkt te zijn, is zijn strijd om de Australian Opentitel en zijn status als mondiale nummer 1 nog steeds niet helemaal gestreden.