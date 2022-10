PSV wacht zware klus: Arsenal ademt weer de klasse van Bergkamps Invincibles

PSV ontmoet morgen in de Europa League de onverwachte koploper van de Premier League. Achttien jaar na de laatste landstitel leeft Arsenal weer op.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij geldt in de folklore van Arsenal als een pechduiveltje. Met een benutte strafschop maakte hij als speler van Manchester United in 2004 een einde aan de ongeslagen reeks van 49 duels van The Gunners in de Premier League (2-0). Arsenal, destijds regerend landskampioen, won die titel sindsdien nooit meer. Maar er gloort hoop. Van Nistelrooij treft morgen met PSV in Noord-Londen een ploeg met een vleugje van de klasse van weleer.

Het kantelmoment in de geschiedenis van Arsenal ging de boeken in als Pizzagate vanwege een opstootje in de tunnel van Old Trafford na afloop. Cesc Fabregas, over de rooie, gooide een punt van de Italiaanse lekkernij richting Unitedcoach Alex Ferguson. Voor de Schot had de explosie van emotie – Arsenaltrainer Arsène Wenger had Van Nistelrooy een ‘bedrieger’ genoemd – een diepere betekenis. In psychologisch opzicht leed Arsenal volgens Ferguson schipbreuk.

Arsenal Fan TV bond miljoenen kijkers aan zich door wekelijks supporters op het YouTubekabaal te laten tieren over de vermolmde staat van de club. Interviewer Robbie Lyle trok bij de poorten van het Emirates Stadium een bonte stoet aan ontevreden bezoekers, tot groot vermaak van rivalen. De standbeelden van Tony Adams en Dennis Bergkamp voor het stadion vormden de enige tastbare herinneringen aan tijden van voorspoed.

Na het afscheid van Wenger in 2018 werd de situatie er onder zijn opvolger Unai Emery niet beter op. Het onvermogen van de Bask om de Engelse taal te spreken, bezorgde hem de bijnaam ‘Good Ebening’, een knipoog naar de verhaspelde groet waarmee hij vrijwel elk interview begon. De komst van Mikel Arteta, na Emerys ontslag, zorgde evenmin voor een kentering. De ex- assistent van Pep Guardiola beloofde veel, maar leverde weinig.

Het wankele zelfvertrouwen liep vorig jaar opnieuw een deuk op. Stevig op de vierde plaats vergooide Arsenal in het slot van de competitie een startbewijs voor de Champions League, waarin het al zes jaar ontbreekt. De aanhang schreeuwde om Arteta’s hoofd, maar desondanks kreeg hij steun van de Amerikaanse eigenaren van de club en kon hij aanblijven. Tot verbazing van velen betaalt hij dat vertrouwen nu terug.

Clowneske methoden

De documentaire All or Nothing: Arsenal die sinds augustus is te zien op Amazon Prime, deed het ergste vermoeden. Arteta kwam in de eerste afleveringen naar voren als een coach met op het oog clowneske methoden. Voor een ontmoeting met Liverpool op Anfield besloot hij om You’ll Never Walk Alone op het trainingsveld te draaien. “Eén van mijn gekke ideeën,” hoort de kijker hem enthousiast vertellen. Arsenal verloor vervolgens met 4-0.

Nu Arsenal twee niveaus beter speelt dan in het geportretteerde seizoen, trekken andere scènes de aandacht. Arteta hield een dossier bij van Pierre-Emerick Aubameyang. De notoire laatkomer verdiende een paar ton in de week, maar was vooral druk met het showen van zijn collectie Lamborghini’s in het centrum van Londen. Als aanvoerder lapte de Gabonese spits, tegenwoordig in dienst van Chelsea, alle regels aan zijn laars. “Daarom heb ik alles gedocumenteerd,” zegt Arteta in All or Nothing. “Voor als het op een dag van pas komt.”

Met dit ‘bewijs’ in handen overtuigde hij technisch directeur Edu ervan de commercieel interessante speler vorige winter de deur uit te werken. Arteta nam een gecalculeerde gok. Zonder de invloedrijke lastpost in de kleedkamer moest de discipline en ontwikkeling van het team een oppepper krijgen.

De Champions League mocht zijn misgelopen, op de transfermarkt zette Arsenal serieuze stappen. Het aantrekken van Oleksandr Zinchenko – op een blauwe maandag uitgeleend aan PSV – en spits Gabriel Jesus van Manchester City pakte uitstekend uit. De defensie kreeg, min of meer bij toeval, een gigantische impuls door de terugkeer van William Saliba. De Fransman, drie jaar lang op huurbasis actief in Ligue 1, wordt vergeleken met Virgil van Dijk.

Thomas Partey zorgt op het middenveld voor de juiste balans na in voorgaande seizoenen met blessures te hebben geworsteld. Granit Xhaka komt door de inbreng van de Ghanees toe aan het uitzetten van de lijnen. De Zwitser, die lang een haat-liefdeverhouding met de fans onderhield, wordt nu toegezongen. En in Martin Odegaard, die in Nederland uitkwam voor Vitesse en Heerenveen, beschikt Arsenal over een zeer begaafde spelverdeler.

Swagger van Henry

Ineens klopt alles bij Arsenal, iets wat zich vereenzelvigt in rechtsbuiten Bukayo Saka. De swagger van de 21-jarige Engelsman, doorgestroomd uit de jeugdopleiding, doet denken aan die van Thierry Henry. Op links dribbelt leeftijdgenoot Gabriel Martinelli met de flair van de helden van The Invincibles, het team dat in 2004 zonder nederlaag het (laatste) kampioenschap pakte. Het Emirates Stadium, zolang een tempel van chagrijn, swingt weer.

De koppositie in de Premier League, vier punten voor op Manchester City, zorgt voor euforie met een slag om de arm. “Laten we niet te hard van stapel lopen,” vatte oud-speler, fan en analyticus Ian Wright de gevoelens samen. Vrees dat Ruud van Nistelrooij met PSV de luchtbel uiteen doet spatten, bestaat niet. Arteta zet zijn zinnen op de Premier League. Tegen de Eindhovenaren moeten de reserves de klus klaren.