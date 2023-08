PSV verslaat Feyenoord in de Kuip: oud-Ajacied Noa Lang beslist strijd om Johan Cruijff Schaal

Beeld Getty Images

Noa Lang had de aanhang van Feyenoord geïrriteerd. Ergens in aanloop naar de zomer, toen zijn transfer van Club Brugge naar PSV in de pijplijn zat, vertelde hij op zijn eigen kenmerkende manier in een podcast dat PSV én Ajax veel hoger ingeschaald moesten worden dan Feyenoord. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord besliste de eerste echte krachtmeting van het seizoen hoogstpersoonlijk, door na een voorzet van Ismael Saibari raak te schieten. En dat deed pijn in Rotterdam.

Natuurlijk was de strijd in de Kuip voor Peter Bosz vooral een krachtmeting op weg naar de naderende kwalificatieduels tegen Sturm Graz voor de Champions League, met aan de horizon de bijbehorende en broodnodige miljoenen. Maar voor de 59-jarige trainer was het ook een kans om een prijs in zijn relatief lege prijzenkast te zetten. En op de manier die Bosz zo aan het hart ligt, in volle kracht vooruit.

Hoog tempo

Dat is ook de opdracht waar Arne Slot zijn Feyenoord altijd mee het veld instuurt, een strijdwijze die de club in mei de landstitel opleverde. De Johan Cruijff Schaal werd zo een botsing tussen twee voetbalstijlen die enorm veel raakvlakken hebben. Dat er voor de pauze door beide partijen nog weleens een bal werd ingeleverd, vooral door Ibrahim Sangaré (PSV) en Mats Wieffer (Feyenoord) had uiteraard veel te maken met het hoge tempo dat de kampioen en de bekerwinnaar hanteerden.

De Rotterdammers hadden de score moeten openen toen Igor Paixao de voorzet Alireza Jahanbakhsh alleen langs Walter Benitez had hoeven te schuiven. Maar de Argentijnse doelman redde zijn ploeg van een vroege achterstand. Aan de andere kant toonde Noa Lang zich van zijn gevaarlijkste kant. De bij Club Brugge weggehaalde aanvaller vond Justin Bijlow op zijn weg en vuurde kort voor de pauze over.

Afgekeurde doelpunten

PSV, met Joey Veerman op dreef, had voor de pauze duidelijk meer balbezit dan de Rotterdammers. Kort na rust redde Bijlow met de voeten op een inzet van Jordan Teze. Aan de andere kant ontplofte de Kuip van vreugde toen Paixao de bal via de paal achter Benitez schoot, maar de actie werd alsnog afgevlagd omdat de Braziliaan in buitenspelpositie was aangespeeld. Aan de andere kant zag ook Isaac Babadi zijn heerlijke stiftballetje over Bijlow geannuleerd worden door een vlagsignaal, omdat Luuk de Jong in de aanloop buitenspel had gestaan.

Bij Feyenoord werden Santiago Giménez en de debuterende Calvin Stengs volgens afspraak na een uur naar de kant gehaald. In hun plaats kwamen Quinten Timber en de van Newcastle United gehuurde Yankuba Minteh.

Met Ricardo Pepi – waar ook Feyenoord deze zomer een visje naar uit had gegooid – én Ismael Saibari in zijn rug wilde Bosz de eerste prijs van het seizoen binnenslepen. En dat lukte, toen Olivier Boscagli de bal de diepte instuurde, Saibari aan de binnenkant van Marcos Lopez verscheen en de bal keurig neerlegde voor Lang. De international schoot PSV naar de Johan Cruijff Schaal, waarmee hij zijn ploeg een flinke boost richting Sturm Graz gaf én zijn trainer Bosz aan zilverwerk hielp.