PSV vergeet de Eredivisie weer wat spannender te maken

Cyriel Dessers legt in de 96ste minuut van de wedstrijd tegen PSV aan om vanuit een strafschop Feyenoord naar 2-2 te schieten. Beeld Kay int Veen/Pro Shots

Feyenoord behaald door twee treffers van Cyriel Dessers in de slotfase enkele dagen na ‘het wonder van Marseille’ zowaar nog een punt. PSV blijft daardoor op 4 punten staan van Ajax.

Cody Gakpo was voor de rust de grote man met twee doelpunten voor PSV, in de 16de en in de 29ste minuut. Eerst scoorde hij na een pass van Joey Veerman, vervolgens na een vlekkeloze combinatie met Eran Zahavi. De thuisclub stelde er vrijwel niets tegenover. Er was alleen een balletje voorlangs van Cyriel Dessers.

Vooral in het midden stapelden de Rotterdammers fout op fout, waar PSV op gepaste wijze met een snelle omschakeling gebruik van maakte. Meestal had de formatie van trainer Roger Schmidt de uitval niet eens nodig. Er was veelvuldig sprake van een ware omsingeling van de Rotterdammers.

Hoewel de nummer 2 van de Eredivisie het moest stellen met een groot aantal ontbrekende spelers was de was PSV in de eerste helft vanaf het begin oppermachtig. Aan de rechterkant was Ritsu Doan voortdurend dreigend, in de rug gesteund door de offensieve back Mauro Júnior. Aan de andere kant was er vooral Gakpo.

Aan Feyenoordzijde had coach Arne Slot dezelfde spelers opgesteld als donderdag in de wedstrijd tegen Olympique Marseille. Mogelijk was dat besluit ook bedoeld als een soort eerbetoon voor het behalen van een plaats in de finale van de Conference League. De mannen brachten het legioen bij voorbaat al in extase. Toch waren aanvankelijk de fans van PSV het luidruchtigst.

Halverwege de wedstrijd greep Slot in. Met Jens Toornstra, Patrik Wålemark en Bryan Linssen zette hij maar liefst drie nieuwe mensen in. Het hielp, want meteen na de hervatting kreeg Feyenoord een grote kans. Luis Sinisterra brak door, maar doelman Yvon Mvogo hield het oog op de bal en greep bekwaam in. Dat deed hij even later ook bij een schuiver van Dessers.

Toch werd het nog spannend, omdat de Rotterdammers niet opgaven. Dessers zorgde 5 minuten voor tijd voor 1-2, na een mooie pass van Sinisterra. In extra tijd benutte Dessers vervolgens nog een strafschop, toegekend wegens hands.

Een kwartier voor tijd debuteerde verdediger Philippe Sandler bij Feyenoord.