PSV toont aan de hand van Götze en Zahavi topvorm

Eran Zahavi is na de eerste goal het middelpunt van de feestvreugde bij PSV. Beeld ANP

Op voorspraak van PSV-trainer Roger Schmidt kwamen Mario Götze en Eran Zahavi anderhalf jaar geleden naar Eindhoven. Vooral de Duitse wereldkampioen van 2014 gold als een gevestigde naam. Maar de bijdrage van het duo in het PSV-shirt was voorlopig niet heel groot.

Donderdagavond waren ze dan eindelijk enorm belangrijk voor PSV en ook nog op een moment dat het er écht om ging. PSV wilde per se op drie fronten blijven strijden en door naar de kwartfinales van de Europa Conference League. Na de 4-4 tegen FC Kopenhagen in Eindhoven was er bij de achterban van PSV nogal wat schrik voor de Denen, maar niet bij Schmidt. Hij zei daags voor het duel dat zijn team de aanval zou zoeken en hield woord.

Onder aanvoering van dirigent Götze was PSV al snel heer en meester in het sfeervolle Stadion Parken, waar de thuisfans met striemende fluitconcerten en woeste mondelinge bijdragen probeerden hun team te ondersteunen. Qua mentaliteit viel er op FC Kopenhagen weinig aan te merken, maar de Denen vielen voetballend door de mand. Götze was een limousine tussen goedwillende Europese middenklassers, die geen antwoord hadden op de snelheid waarmee PSV het balletje rond liet gaan.

Goal Zahavi

PSV voelde zich al snel gesterkt dankzij een goal van Eran Zahavi, die keeper Karl-Johan Johnsson met een snel schot compleet verraste. De sluitpost zag er bij die treffer absoluut niet goed uit, maar dat was ook de verdienste van de Israëliër. Hij schoot zo bliksemsnel de voorzet van Götze binnen, dat er verwarring bij de doelman was.

PSV gaf daarna wel wat corners weg, maar open kansen kwamen er voor FC Kopenhagen nooit. Zo bizar instabiel als PSV vorige week in eigen huis was, zo volwassen en geplooid kwam de equipe van Schmidt nu voor de dag. Het was wachten op de tweede treffer, die Götze na een voorzet van Philipp Max binnentikte. Met een slimme loopactie bleef ‘Super Mario’ achter de bal, waardoor de nekslag voor FC Kopenhagen al daar leek.

Daar dacht de thuisploeg zelf anders over en met hard fysiek spel probeerde FC Kopenhagen om PSV uit het ritme te halen. Al snel in de tweede helft werd Cody Gakpo na een meer dan gemene schop van Denis Vavro uit de wedstrijd getrapt. De Eindhovense aanvaller leek opnieuw last te hebben van zijn enkel en moest een minuut na de roodwaardige overtreding van het veld. De Schotse scheidsrechter William Collum beschermde de PSV’ers niet en besloot tot niet meer dan een gele kaart.

Controle

De Eindhovenaren bleven ook na dat moment superieur aan de bal, maar in het stadion verdween de geest maar niet uit de fles. Onder aanvoering van het meeslepende gezang van de Kopenhagen-supporters bleven de Denen de aanval zoeken, maar het leverde weinig op. PSV hield de controle en kon de wedstrijd uiteindelijk zonder grote problemen uitspelen en kreeg het ook nog voor elkaar om de derde goal op het bord te zetten. Een echte teamtreffer, waarbij achtereenvolgens Mauro Júnior, Götze, invaller Joey Veerman en Doan naar de climax van Zahavi toewerkten. Noni Madueke maakte kort voor tijd ook nog de 0-4.

Voor PSV was het de bevestiging van een van de beste wedstrijden die de ploeg onder Schmidt speelde. De vorm is daar op een moment dat de ploeg nog in de race is voor een seizoen met drie prijzen.