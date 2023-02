PSV speelde aardig, zodat bij Luuk de Jong het misverstand de kop op stak dat hij kon voetballen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Calvin Bassey

De hel is de Johan Cruijff Arena op een Europese avond als de seizoenkaarthouders thuiszitten en hun plaatsen zijn ingenomen door carnavalsvierders uit alle hoeken en gaten van het land. “Meneer Spaan, mag ik met u op de foto? Mijn vrouw is namelijk vanmiddag op de foto gegaan met Bas Smit.” De antropoloog in mij nam waar dat alle bierrecords in de Arena gebroken werden. Nooit is er zoveel heen en weer gelopen tijdens de wedstrijd door mensen die moesten piesen of bier halen, de vicieuze tredmolen waarin duizenden gevangenzaten.

Achter me vroeg een jongeman een half uur voor de wedstrijd waarom ik op mijn telefoon keek. Hij wilde meekijken. Later zag ik hem de rug van zijn hand langs de neus halen. Dat dus ook. Vóór mij, inmiddels werd er gevoetbald, ging een jongen steeds staan om iets onverstaanbaars te roepen, in zijn linkerhand een halve en in zijn rechter een hele beker bier. Er spatte steeds iets over zijn buren heen. Omdat zij deel uitmaken van een horeca-imperium in de stad kenden zij de geur van bier, maar hinderlijk was het wel.

Dit was mijn laatste Europese avond in de Arena, wist ik. Voor Ajax zou het zo te zien ook de laatste zijn dit seizoen, ondanks uitblinkersrollen van Rulli en Bassey. De laatste speelde Taylor hard aan op diens harde voeten. Taylor nooit hard aanspelen, wilde ik roepen.

Waarom Tadic nog steeds corners neemt en vrije schoppen, weet alleen Tadic. Er kwam een vrije trap nabij de zestien. Achter de bal stonden Taylor, Tadic en Bergwijn. Taylor gaf een tikkie opzij, Tadic legde de bal stil en Bergwijn schoot hoog over. Waarom moesten en zouden Taylor en Tadic hun rol spelen bij die vrije trap? Naast de muur lag een gat naar de linkerhoek waarmee Branco van den Boomen wel raad had geweten. Op de bank zat Fitz-Jim. Terwijl overal bij Europese topclubs teenagers in het eerste elftal spelen, mag bij Ajax de enige middenvelder die een slimme pass kan geven, toekijken naar de onmacht van zijn collega’s.

Calvin Bassey. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Een 4 voor Luuk de Jong

PSV speelde aardig, zodat bij Luuk de Jong het misverstand de kop op stak dat hij kon voetballen. Met de buitenkant van zijn rechtervoet gaf hij de bal aan een tegenstander. Sevilla maakte meteen 1-0. Later wisselde zijn coach De Jong, wat hij beter niet had kunnen uitstellen.

Even later kwam Lucas Ocampos in het veld om wraak te nemen op een heel land. PSV, Ajax, wat maakte het hem uit. Hij was diep beledigd door een Nederlandse non-valeur van een trainer van wie hij de naam al niet meer wist en hij wilde genoegdoening. Ocampos had zijn oude vorm van Marseille meegenomen, maakte een doelpunt van wereldklasse en gaf een assist die misschien nog mooier was. Hij paste niet bij Ajax, zei men. Waarschijnlijker is dat Ajax niet bij hem paste.

Luuk de Jong. Beeld REUTERS

Een 9 voor Kevin De Bruyne

Ten Hag zei dat de wedstrijd tussen Manchester United en Barcelona het niveau bereikte van Arsenal-Manchester City. Ik was blij dat ik die laatste wel had gezien. De Bruyne voetbalt weer als kosmopoliet en niet als Belg en is misschien op weg naar de Gouden Bal. Hij is een voetballer die ver boven zijn coach en diens neurotische tactieken uitstijgt.

Kevin De Bruyne. Beeld AP

