PSV probeerde Daley Blind transfervrij te strikken na vertrek bij Ajax

Daley Blind Beeld Getty

Blind legde de interesse van PSV naast zich neer en tekende eerder deze maand bij Bayern München, nadat Ajax hem niet meer nodig had. De 32-jarige Blind werd zeven keer kampioen met de Amsterdammers.

Klaas Jan Huntelaar, technische man bij Ajax, legde in een interview uit hoe het vertrek van Blind bij Ajax tot stand kwam: “Daley heeft alles gespeeld, en ook na mindere wedstrijden steun gehad tot de laatste fase voor de winterstop, toen de trainer een andere keuze heeft gemaakt. Hij heeft Ajax een verzoek gedaan, eerst via zijn zaakwaarnemer: hij wilde transfervrij vertrekken. Daarna gaf hij aan dat hij sinds vorig seizoen met een apart gevoel rondliep. Hij was uitgefloten door zijn eigen fans, er werd geroepen om Nicolás Tagliafico. Dat was een klap in zijn gezicht. Het feit dat de trainer een andere keuze heeft gemaakt, was voor hem kennelijk de druppel.”

Op zijn beurt gaf Blind bij de NOS aan dat hij zich niet herkende in de woorden van Huntelaar en dat hij zijn kant van het verhaal op een later moment zal doen. Ook gaf de Oranje-international aan dat de kans groot was geweest dat hij nog bij Ajax had gespeeld als Marc Overmars nog technisch directeur was geweest. Naast Bayern München en PSV was ook het Royal Antwerp FC van coach Mark van Bommel geïnteresseerd. Hij koos echter voor Bayern München, waar hij onlangs zijn officieuze debuut maakte.