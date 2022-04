PSV onttroont Ajax als bekerhouder in heerlijk voetbalgevecht

De video assistant referee drukte een zwaar stempel op de wedstrijd. Twee doelpunten van Ajax werden afgekeurd wegens buitenspel. Het was in beide gevallen centimeter- en misschien wel millimeterwerk. Videoscheidsrechter Dennis Higler was twee keer onverbiddelijk.

De teen van Tadic en de hak van Brobbey haalden een streep door twee mooie treffers van Ajax. Een afstandsschot van Noussair Mazraoui en een geplaatste inzet van Davy Klaassen. De eerste vlak voor rust, de tweede na een hectisch begin van de tweede helft. Twee keer stond PSV alweer klaar om de aftrap te nemen toen de var het vergrootglas op de goals legde.

Bij de goal van Mazraoui was Tadic in een veel eerder stadium van de aanval met een teen over de grens gegaan, bij die van Klaassen was het Brian Brobbey geweest die de bal weliswaar sterk afschermde voor André Ramalho maar met zijn hak een momentje in buitenspelpositie had gestaan.

De bekerfinale was een heerlijk voetbalgevecht in een zonovergoten en bomvolle Kuip. Ajax had de eerste helft weinig te duchten van PSV, zonder zelf heel goed te voetballen. De ploeg van trainer Erik ten Hag raakte in de openingsfase na rust echter het spoor bijster. Binnen een minuut boog PSV de 1-0 achterstand (doelpunt Ryan Gravenberch) om in een 2-1 voorsprong.

Een vrije trap van Cody Gakpo werd door Ibrahim Sangaré verlengd tot bij Erick Gutiérrez, die van dichtbij scoorde. Een moment van lichtzinnigheid bij Lisandro Martínez hielp PSV nog steviger in het zadel. Gakpo profiteerde en schoot laag en hard raak. Al leek de bal binnen het bereik van doelman Maarten Stekelenburg.

Dat Stekelenburg op doel stond was in de aanloop naar de bekerfinale al uitgelekt. Hij verving André Onana die de laatste weken zwaar ondermaats presteerde. De laatste wedstrijd van Stekelenburg dateerde van 29 augustus, een 5-0 zege op Vitesse. Daarna werd de 39-jarige keeper geopereerd aan zijn heup.

Een grotere surprise was de keuze voor Brobbey in de punt van de aanval. Dat ging ten koste van Sébastien Haller, Ajax’ topscorer in de Champions League en de eredivisie. Ten Hag koos voor de snelheid van de huurling van RB Leipzig, ook omdat de Braziliaan Antony op de vleugel ontbreekt. Brobbey zat echter meestentijds stevig in de tang bij de verdedigers Jordan Teze en André Ramalho.

Ajax had sowieso moeite om op een gestructureerde manier op de helft van PSV te komen. De opbouw verliep stroef, veel lange ballen waren een prooi voor de nummer twee van de eredivisie. De keren dat de Amsterdammers wel door de linies heen speelden, was het ook onmiddellijk gevaarlijk. Vooral Tadic was echter weinig gelukkig met de arbitrage. Scheidsrechter Makkelie wuifde in de eerste helft ook nog een penalty weg toen de Serviër door Joey Veerman werd gevloerd in het Eindhovense strafschopgebied.

Het droeg allemaal bij aan een spectaculaire finale tussen de twee beste teams van Nederland. PSV onttroonde Ajax als bekerhouder. Daar kon ook Mohamed Ihattaren niets aan veranderen. Ten Hag had de jonge aanvaller voor het eerst opgenomen in zijn selectie. Ihattaren kreeg twintig minuten om zijn oude club van een prijs af te houden, maar die tijd was te kort, en zijn vorm en fitheid laten ook nog te wensen over.

Ook met Haller als extra spits in de ploeg kon Ajax het tij niet keren. PSV won voor het eerst in tien jaar de KNVB-beker. Een flinke steun in de rug voor het elftal van trainer Roger Schmidt in de laatste weken van de competitie. De titelstrijd wordt volgende week hervat. Nog vijf ronden te gaan, Ajax leidt de dans met vier punten voorsprong.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: