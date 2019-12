PSV ontslaat trainer Mark van Bommel na 2 zeges in 12 duels

PSV heeft trainer Mark van Bommel ontslagen. De reeks teleurstellende resultaten zijn voor de clubleiding aanleiding om nu in te grijpen. PSV verloor zondag met 3-1 bij Feyenoord. De club won slechts twee keer in zijn laatste twaalf wedstrijden.

‘Het verval is te groot en PSV-onwaardig,’ meldt algemeen directeur Toon Gerbrands op de site van PSV. ‘De wedstrijden zijn de meetmomenten, maar het proces er omheen is ook bepalend. We monitoren dat intensief. PSV is een club waar we elkaar proberen te helpen en ondersteunen. Dat is ook in de voorbije maanden zo geweest. Het clubbelang heeft altijd voorop gestaan De evaluatie heeft uiteindelijk in deze pijnlijke beslissing geresulteerd. We hebben er met z’n allen alles aan gedaan om het tij te keren. Dat is helaas niet gelukt.’

Van Bommel (42) was bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV. In zijn eerste jaar eindigde zijn ploeg als tweede, op 3 punten van Ajax. In het bekertoernooi liet PSV zich toen verrassen door RKC Waalwijk. De club maakt later op maandag de tijdelijke opvolger van Mark van Bommel bekend.

‘Ik geef niet op’

Van Bommel was zelf nog strijdbaar na de nederlaag in De Kuip. “Al moet ik tegen de hele wereld vechten, ik geef niet op. Ik heb een van de beste wedstrijden van PSV in dit seizoen gezien. Alleen het resultaat is heel erg slecht.”

Van de laatste twaalf wedstrijden wist PSV er maar twee te winnen, thuis voor de competitie tegen sc Heerenveen (2-1) en Fortuna Sittard (5-0). De ploeg van Van Bommel werd uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League, nadat het in juli al was gestrand in de voorronde van de Champions League. PSV ging in de eerste weken van de competitie gelijk op met titelverdediger Ajax, maar in oktober kwam de klad erin. De belangrijke aanvallers Steven Bergwijn en Donyell Malen raakten geblesseerd en plotseling kon PSV niet meer winnen.

PSV staat halverwege de competitie tien punten achter op Ajax en AZ.