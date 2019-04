PSV pas na rust langs De Graafschap

Eenvoudig ging dat niet. Halverwege leidden de Doetinchemmers verrassend met 0-1. De treffer van De Graafschap kwam in de 26e minuut op naam van Delano Burgzorg. De aanvaller kopte de bal op aangeven van Leeroy Owusu binnen.



PSV kreeg voor rust enkele goede kansen, maar een doelpunt bleef uit. In de tweede helft sloeg PSV wel toe. Steven Bergwijn benutte in de 65e minuut een strafschop die was gegeven na een overtreding op Hirving Lozano. Luuk de Jong zette PSV in de 73e minuut op voorsprong.



De Graafschap was kort voor tijd nog dicht bij de gelijkmaker. Jeroen Zoet redde toen Daniel Schwaab de bal richting zijn eigen doel werkte. PSV moet de resterende vier duels hopen op een misstap van Ajax. Het verschil in doelsaldo lijkt na dit weekeinde te groot: +78 om +66.