PSV moet nu alleen nog langs Benfica zien te komen

Als PSV erin slaagt om in de play-offs Benfica te verslaan wordt de club de tweede Nederlandse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League. De uitwedstrijd tegen Midtjylland kon de club spelen op z’n elfendertigst na de 3-0 winst thuis. In Denemarken is hiermee alvast 5 miljoen euro veiliggesteld, de premie voor de verliezer van de play-offs.

Benfica wist Spartak Moskou twee keer te verslaan met 2-0. PSV is daardoor bepaald niet favoriet, maar trainer Roger Schmidt is vol goede moed: “We hebben drie keer op rij in een topwedstrijd de nul gehouden, dat is een goed teken.” Hij stelde bij SBS6 dat zijn ploeg een hoger niveau kan bereiken dan tegen Midtjylland: “We creëerden genoeg kansen, maar waren niet efficiënt genoeg. Gelukkig maakten we in blessuretijd toch nog het doelpunt, die verdienden we naar mijn mening ook wel.”

Als PSV in de Champions League blijft ligt er minimaal 35 miljoen euro klaar. Dat kan de club gebruiken om een aantal transfers af te ronden. Naast de talentvolle jongeren Fodé Fofana en Jeremy Antonisse willen trainer Schmidt en directeur voetbalzaken John de Jong nog andere spelers voor meerdere jaren vastleggen.