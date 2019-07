PSV met zo goed als fitte selectie naar Ajax

Mark van Bommel (rechts) tijdens de wedstrijd PSV - FC Basel. Beeld BSR Agency

Daarmee doelde de coach op het gewonnen thuisduel van dinsdag, in de tweede oorronde van de Champions League (3-2). “Het was een zware wedstrijd met dat warme weer. Het was goed om te zien dat we nog tot zo’n eindsprint in staat waren.”

Van Bommel liet in het midden of hij tegen Ajax met zijn sterkste basisformatie van dit moment start. Komende dinsdag staat alweer de return tegen FC Basel op het programma. “Iedere speler heeft een verhaal,” zei hij. “De komende tijd zullen we vaak drie keer per week moeten voetballen. We zullen niet steeds met dezelfde ploeg spelen en kijken wat iedereen aankan. Maar de Johan Cruijff Schaal is een prijs voor ons. Die willen we winnen.”

Voor Ibrahim Afellay komt de opening van het nieuwe seizoen nog te vroeg. De aanvoerder van PSV weet nog niet wanneer hij wedstrijdfit is. “Ik wil ook geen datum prikken,” zei hij. “Het ziet er positief uit maar het is niet realistisch om nu al te spelen.”

Trainer Erik ten Hag van Ajax heeft al laten doorschemeren dat hij Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, André Onana, David Neres en Nicolás Tagliafico waarschijnlijk aan de kant houdt. Zij kwamen onlangs nog in actie in de Afrika Cup en Copa América.