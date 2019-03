PSV loopt uit op Ajax door overwinning op Excelsior

Ajax komt dit weekend niet in actie in de eredivisie. Het team van Erik ten Hag heeft van de KNVB een weekeinde rust gekregen, met het oog op de return van dinsdag in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. Ajax haalt het duel met PEC Zwolle op 13 maart in.



PSV startte gedreven en zette Excelsior direct onder grote druk. Wie de formatie uit Rotterdam zag voetballen, die kon zich nauwelijks voorstellen dat die ploeg vorige maand Feyenoord nog wist te verslaan (2-1).



Bergwijn tekende in de achtste minuut voor de openingstreffer en profiteerde in de 54e minuut van een kapitale fout van verdediger Thomas Oude Kotte. PSV mocht zich daarna alleen verwijten dat het niet nog even flink aan het doelsaldo werkte.



