PSV kreeg het loon van de angst

De VAR heeft zijn waarde tijdens de topper dubbel en dwars bewezen. Op twee cruciale momenten na rust schoot de video-ref arbiter Björn Kuipers te hulp. Bepalend voor de wedstrijd en misschien wel beslissend in de titelrace.



Wat gebeurde?

Kuipers beoordeelde een overtreding van Noussair Mazroaui op Angelino niet zwaar genoeg. Na het zien van de beelden - waarop duidelijk te zien was dat de Ajacied de PSV'er op het hoofd schopte - zette de arbiter de gele kaart om in een rode. Uit de vrije trap kopte Luuk de Jong de gelijkmaker (1-1) binnen.



En het tweede VAR-moment?

Daniel Schwaab tikte het standbeen van David Neres onderuit, in zijn eigen strafschopgebied. Kuipers zag er geen overtreding in, maar werd opnieuw door de video-ref naar de kant geroepen. In tweede instantie gaf Kuipers wel een penalty. Dusan Tadic kun je vanaf elf meter om een boodschap sturen: 2-1.



Daniel Schwaab was de schlemiel van de dag.

Dat kun je wel zeggen. De Duitser maakte in de eerste helft al een eigen doelpunt. Na een scherp aangesneden voorzet van Hakim Ziyech twijfelde Schwaab wat hij moest doen. Doelman Jeroen Zoet bleef stokstijf op zijn doellijn staan en Dusan Tadic had de bal voor het intikken. Schwaab raakte de bal half die over de lijn hobbelde.



PSV heeft de nederlaag dus aan zichzelf te wijten?

Absoluut. De koploper was naar Amsterdam gekomen om niet te verliezen. De ploeg van Mark van Bommel kreeg het loon van de angst. Ajax was in alles het veel betere team. Dat PSV zelfs met een man meer de topper niet naar zijn hand kon zetten, was veelzeggend. Sterker, David Neres strooide in blessuretijd nog wat extra zout in de wonden met een fraaie treffer. PSV ziet de voorsprong teruggebracht tot twee punten (67 om 65). Het doelsaldo van Ajax is beter (plus 7). De competitie duurt nog zeven wedstrijden.