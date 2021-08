PSV kijkt uit naar Benfica

PSV-aanvaller Armindo Bruma (m) in actie tegen SC Cambuur. Beeld ANP

Trainer Roger Schmidt gaf zaterdag tegen Cambuur onder anderen André Ramalho en Philipp Max een dagje vrij. Daarnaast konden Mario Götze, Cody Gakpo, Eran Zahavi en Ibrahim Sangaré zich met een beperkte inspanning klaarmaken voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van heel 2021: PSV kan in één duel de sprong naar de top 32 van Europa maken. En de Champions Leaguegelden zijn cruciaal om de strijd met Ajax ­beter aan te kunnen.

Stilstand vindt men ook in Eindhoven achteruitgang en daarom hamert Schmidt intern op het feit dat PSV nog meer vers bloed nodig heeft dan deze zomer is binnengekomen. De ploeg sloeg aan het begin van de transferperiode al toe en broedt ook in de slotfase op een reeks veranderingen, die overigens pas na de tweestrijd met Benfica realiteit worden.

Bruma

Essentieel daarvoor is wel dat nog een aantal spelers vertrekt, zoals Érick Gutiérrez en Ritsu Doan. Wie niet meer per se weg hoeft, is ­Armindo Bruma. De Portugees bakte er in zijn eerste jaar in Eindhoven na een goede start weinig tot niets meer van, maar wie hem zaterdag langs de zijlijn zag fladderen, zag een zwaluw waardoor het toch zomer zou kunnen worden.

Zover is het echter nog lang niet, want de Portugese aanvaller schuift ballen soms zomaar in de voeten van de tegenstander. Tegelijkertijd creëerde Bruma vijf doelrijpe kansen voor zijn ploeggenoten en was zijn assist met een hakje op Eran Zahavi voor de liefhebber een lust voor het oog.

Ploeg versterken

Schmidt stelde na afloop dat Bruma zich goed voelt in de groep en vertrouwen voelt. Hij kende vorig seizoen in een huurperiode bij de Griekse landskampioen Olympiakos ook periodes waarin hij zijn criticasters verbaasde; van Schmidt hoeft hij niet meer te vertrekken. “De beslissing ligt bij hem,” stelde de trainer, die samen met directeur voetbalzaken John de Jong achter Ibrahim Sangaré en ­Mario Götze nog opties zoekt om zijn ploeg te versterken.

Maar eerst moet het vizier op Benfica, daarna weet PSV wat er te besteden is en of de club in een wat duurder segment kan gaan vissen. Naast Bruma was de Argentijn Maxi Romero de afgelopen jaren een van de duurste aanwinsten en hij keert komende maand terug. Beiden waren als speler al min of meer afgeschreven, maar in voetbal kunnen de zaken elke dag weer zomaar veranderen.