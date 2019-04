PSV houdt titelstrijd tot einde toe spannend

De Eindhovenaren staan daardoor in punten weer op gelijke hoogte met Ajax, dat dinsdag Vitesse met 4-2 aan de kant zette.



De eredivisie ligt nu ruim twee weken stil. Zondag 12 mei neemt Ajax het in Amsterdam op tegen FC Utrecht en PSV speelt dan in Alkmaar tegen AZ. Ook als dan een van de twee koplopers punten laat liggen, is er nog geen kampioen bekend.



Dat kampioensfeest wordt drie dagen later rond 21.15 uur gevierd in Doetinchem (waar Ajax tegen De Graafschap speelt) of voor het tweede jaar op rij in Eindhoven. PSV sluit de eredivisie af tegen Heracles Almelo. Het doelsaldo van Ajax is veel beter dan dat van PSV: +81 om +71.



Willem II was bezig aan een sterke serie en won liefst vijf van de laatste zeven competitiewedstrijden. Ajax hoopte dat het team van coach Adrie Koster met een resultaat tegen PSV de titelstrijd al van wat spanning zou ontdoen. Willem II, dat zich nog kan plaatsen voor de play-offs voor deelname aan Europees voetbal, leek met het hoofd echter al bij de bekerfinale van volgende week zondag tegen Ajax.



Koster nam geen risico met zijn spelers. Freek Heerkens en Renato Tapia startten op de reservebank. Na een zwakke eerste helft kwam het tweetal aan het begin van de tweede helft alsnog in de ploeg.



Middenvelder De Jong

PSV leidde op dat moment al met 2-0. Op aangeven van Pablo Rosario opende Donyell Malen na ruim een half uur spelen na een goede actie de score. Het was de tweede wedstrijd op rij dat trainer Mark van Bommel in de punt van de aanval voor Malen koos. Luuk de Jong speelde opnieuw kort achter hem, als meest aanvallende middenvelder.



Zes minuten na de openingstreffer scoorde Michal Sadilek uit een vrije trap. Eerst kreeg De Jong het doelpunt op zijn naam, maar later bleek dat hij de bal niet raakte.



Willem II probeerde het na rust met de twee wissels nog wel, maar PSV hield de wedstrijd onder controle.



Steven Bergwijn maakte in de 64e minuut, op aangeven van Malen, de 0-3. Tegenvaller voor PSV was in de slotfase nog het uitvallen van Hirving Lozano. De Mexicaan liep een blessure op aan zijn rechterknie en werd met een brancard van het veld gedragen.