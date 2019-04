PSV herstelt zich tegen PEC en blijft aan kop

PSV behoudt door de winst twee punten voorsprong op Ajax, dat woensdag al van Emmen won (2-5). Het elftal van trainer Mark van Bommel vervolgt de jacht op de 25e landstitel uit de clubgeschiedenis zondag met een uitwedstrijd tegen Vitesse.



Voor de winterstop kon je de opstelling van PSV elke week uittekenen. Van Bommel benadrukte te hechten aan vastigheden en automatismen. Inmiddels is de coach in de middelste linie aan het twijfelen geslagen. Sinds de drie gelijkspelen in februari tegen FC Utrecht (2-2), sc Heerenveen (2-2) en Feyenoord (1-1) startte PSV geen enkele keer meer met dezelfde drie middenvelders.



Pablo Rosario

De enige zekerheid is nog Pablo Rosario. De international kreeg tegen Excelsior (0-2 winst) gezelschap van Mohammed Ihattaren en Michal Sadilek. Daarna was het tegen NAC Breda (2-0 winst) de beurt aan Ihattaren en Hendrix, tegen VVV-Venlo (0-1 winst) aan Ihattaren en Sadilek en tegen Ajax (3-1 verlies) vergezelden Sadilek en Hendrix Rosario op het middenveld.



Tegen PEC Zwolle volgde de vijfde wedstrijd op rij met een gewijzigd middenveld. Gastón Pereiro mocht voor het eerst sinds eind februari weer eens starten. De Uruguayaan moest PSV na het matige optreden in de ArenA wat meer voetballende impulsen geven.



Na een aarzelend begin kreeg PSV na een kwartier de eerste kansjes. Denzel Dumfries zag zijn inzet geblokt en Luuk de Jong schoot over. Tien minuten later was het voor de spits wel raak. Uit een hoekschop van Pereiro kopte De Jong de bal via de paal binnen.



Steven Bergwijn zorgde met een lange sprint op volle snelheid in de 62e minuut op fraaie wijze voor de 2-0. Een kwartier voor tijd was het weer de beurt aan De Jong, opnieuw uit een hoekschop en opnieuw met zijn hoofd. De aanvoerder van PSV staat alweer op 24 doelpunten dit seizoen in de eredivisie.



Invaller Donyell Malen scoorde in blessuretijd ook nog.