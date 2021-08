PSV grijpt na gelijkspel tegen Benfica naast ticket groepsfase CL

Beeld ANP

Benfica had woensdag het eerste duel met 2-1 gewonnen en had aan een gelijkspel dus genoeg. PSV kreeg in de tweede helft via Eran Zahavi de grootste kans. De spits schoot de bal van dichtbij tegen de lat.

Voor PSV heeft de uitschakeling niet alleen sportieve gevolgen. De club loopt nu veel geld mis. De startpremie voor de groepsfase van de Champions League bedraagt 15,6 miljoen euro. Op basis van recente prestaties in Europa zou PSV nog eens 12 miljoen euro extra verdienen, plus tv-inkomsten en recettes.

Het Europese avontuur voor PSV gaat nu verder in de groepsfase van de Europa League.