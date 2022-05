PSV geeft tegen Feyenoord voorsprong weg en helpt Ajax een handje

PSV behield met gemak de 0-2 voorsprong tot aan de rust. Beeld ANP

Met het eerdere puntverlies van koploper Ajax bij AZ (2-2) stapte PSV het veld op. De Eindhovenaren zetten Feyenoord direct onder druk en kregen via Ritsu Doan en Cody Gakpo al snel kansen op de openingstreffer.

Laatstgenoemde bekroonde na iets meer dan een kwartier spelen de goede beginfase van zijn ploeg. Joey Veerman stuurde Gakpo diep met een prachtige pass, en de linksbuiten bleef vervolgens koel, oog in oog met Feyenoorddoelman Marciano: 0-1.

Ook daarna bleef PSV de betere. Na iets meer dan een halfuur was het opnieuw Gakpo die een goal maakte. Na een vlotte combinatie met Eran Zahavi stiftte Gakpo de bal knap op Marciano heen en zorgde zo voor een comfortabele voorsprong voor zijn ploeg.

Redding brengen

PSV behield met gemak de 0-2 voorsprong tot aan de rust. De ploeg van Schmidt had zelfs misschien nog wel een derde goal kunnen en moeten maken. Maar na de thee was het Feyenoord dat sterk uit de kleedkamer kwam. De Rotterdammers wisten PSV goed onder druk te zetten, waarbij Mvogo eenmaal goed redding moest brengen toen Luis Sinisterra alleen op hem afkwam.

Aan de andere kant kreeg Zahavi ook een levensgrote kans op de 0-3, maar de spits miste. Feyenoord was het leeuwendeel van de tweede helft dominant. PSV was niet bij machte om hetzelfde spel te spelen als voor de rust. Dessers en Toornstra kregen nog kansen op de aansluitingstreffer, maar telkens viel de bal net niet goed voor de thuisploeg. Tot aan de 87ste minuut, want toen kopte Dessers raak na een mooie voorzet van Sinisterra. PSV leek het daarna helemaal kwijt. Uiteindelijk kreeg Feyenoord in de allerlaatste minuut een strafschop, na hands van Mauro Júnior. Na enig beraad bleef de bal toch op de stip liggen. Dessers bleef koel en benutte het buitenkansje: 2-2.

Door het gelijkspel is het kampioenschap voor PSV ver weg. Het gat met Ajax, dat eerder op zondag gelijkspeelde tegen AZ, blijft daardoor vier punten. Hierdoor is Ajax woensdag bij winst landskampioen.